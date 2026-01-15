الاحتجاجات في إيران: تراجع الاستنفار الأمني بقواعد أميركيّة وطهران تؤكّد أن قنوات التواصل مفتوحة

في خطوة دبلوماسية وأمنية، اتخذت عدة دول إجراءات أبرزها إغلاق سفارات، وإجلاء دبلوماسيين، وتحذيرات من السفر، بينما هدد قادة إيرانيون بالرد على أي تدخل خارجي.

تواصل إيران بعث رسائل عسكرية ودبلوماسية إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يلوّح بإمكانية شنّ عمل عسكري ضدها على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ 19 يومًا، في وقت تخيّم على طهران حالة من الترقب والحذر، وسط تأهب قصوى للقوات المسلحة، وانقطاع شبه كامل للإنترنت، وحرب روايات محتدمة بين السلطات والمعارضة في الخارج والدول الغربية.

تغطية متواصلة على قناة "موقع عرب 48" في "تليغرام"

وكثف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، نشاطًا الدبلوماسي في محاولة لإبعاد شبح الحرب عن بلاده، حيث أجرى اتصالات مع نظرائه في عدد من دول المنطقة، وكذلك مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، في مقدمتها مع قناة "فوكس نيوز" المقربة من الرئيس الأميركي. وحاول عراقجي خلال المقابلة تحذير ترامب مما وصفه بأنه "فخ" إسرائيلي لجرّ الولايات المتحدة إلى حرب، مؤكدًا أن طهران مستعدة للدبلوماسية.

ومع تراجع حدة التوتر، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول سعودي رفيع المستوى أن الرياض والدوحة ومسقط "قادت جهودا دبلوماسية مكثفة في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة لإظهار حسن النية". وأضاف "لا تزال قنوات التواصل جارية لتعزيز الثقة المتبادلة والروح الإيجابية القائمة حاليا".

وأعادت إيران، الخميس، فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات، في إجراء احترازي جاء على خلفية مخاوف من عمل عسكري محتمل بين واشنطن وطهران. وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية بأن الإغلاق شمل جميع الرحلات باستثناء الدولية، قبل أن يُرفع عند الساعة 03:00، وهو ما أظهره موقع “فلايت رادار 24” مع استئناف أولى الرحلات الإيرانية التحليق فوق البلاد.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحكومة الإيرانية قد تسقط تحت ضغط الاحتجاجات، مضيفًا أن أي نظام بديل قد يواجه المصير نفسه، واصفًا المرحلة المقبلة بأنها "مثيرة للاهتمام". وقال ترامب، رغم تكرار تحذيراته من تدخل عسكري محتمل ردًا على القمع، إن الدبلوماسية لا تزال "الخيار الأول"، وذلك بالتزامن مع إعلان مصادر دبلوماسية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بطلب من الولايات المتحدة لبحث تطورات الوضع في إيران.

تغطية خاصة: