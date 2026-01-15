استطلاع: 56% من الأميركيين يرون تدخّل واشنطن الخارجيّ مبالغا فيه

بلغت نسبة المشاركين الذين لا يؤيدون طريقة تعامل ترامب مع فنزويلا، 57 بالمئة، فيما بلغت نسبة من لا يوافقون على النهج العام للرئيس الأميركي في السياسة الخارجية، 61 بالمئة.

محتجون حول البيت الأبيض احتجاجًا على الرئيس الأميركي، ترامب (Getty Images)

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، أن 56 بالمئة من المشاركين يعتقدون بأن الرئيس دونالد ترامب، "ذهب بعيدا جدا" في استخدام الجيش للتدخل في دول أخرى.

وأجرت الاستطلاع وكالة "أسوشييتد برس" بالتعاون مع مركز "NORC" لأبحاث الشؤون العامة، وذلك خلال الفترة من 8 ـ 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، وشمل 1203 أشخاص، وتضمن طرح أسئلة على الأميركيين عن دور بلادهم في القضايا العالمية.

وبحسب نتائج الاستطلاع أيضا، يرى 35 بالمئة من المشاركين أن مستوى تدخل الجيش الأميركي، كان "مناسبا".

وأفاد 71 بالمئة من الجمهوريين بأن ترامب "يسير على النهج الصحيح" في مسألة التدخل في دول أخرى باستخدام الجيش الأميركي، في حين لا يؤيد 86 بالمئة من الديمقراطيين مقاربة الرئيس، إزاء التدخل في الدول الأخرى.

إلى ذلك، أعرب 53 بالمئة من المشاركين عن اعتقادهم بأن تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا، بما في ذلك اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، يعد "تطورا إيجابيا من حيث منع دخول المخدرات بشكل غير قانوني إلى البلاد".

كما رأى 44 بالمئة من المشاركين أن هذا التطور يعد "إيجابيا" بالنسبة إلى الشعب الفنزويلي أيضا.

وبلغت نسبة المشاركين الذين لا يؤيدون طريقة تعامل ترامب مع فنزويلا، 57 بالمئة، فيما بلغت نسبة من لا يوافقون على النهج العام للرئيس الأميركي في السياسة الخارجية، 61 بالمئة.