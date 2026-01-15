الكرملين: منفتحون على التوصل إلى تسوية وزيلينسكي يعرقل عملية السلام

ألقت روسيا مسؤولية عرقلة اتفاق السلام على عاتق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وأكدت انفتاح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على حل النزاع، وتطالب بضمانات أمنية.

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الكرملين يوافق على تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يعرقل عملية السلام في أوكرانيا، والتي لا يزال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين منفتحا عليها.

وقال بيسكوف للصحافيين، مجيبا عن سؤال حول تصريح ترامب بأن موسكو مستعدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن زيلينسكي هو المسؤول عن تأخير حل النزاع، "يمكننا الاتفاق على ذلك، هذا هو الواقع"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف أن "الرئيس بوتين، والجانب الروسي لا يزالان منفتحين على حل النزاع. موقف الجانب الروسي معروف جيدا لدى كل من المفاوضين الأميركيين، والرئيس دونالد ترامب، وهو معروف جيدا في كييف، ولدى قيادة النظام في كييف، هذا الموقف ثابت".

وتابع بيسكوف قائلا إن"الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم بالنسبة لنظام كييف، وقد تحدثنا عن ذلك. يضيق حيّز اتخاذ القرارات لدى نظام كييف. وقلنا، العام الماضي، إن الوقت قد حان بالطبع لكي يتحمل زيلينسكي المسؤولية، ويتخذ القرار المناسب، وحتى الآن لم تفعل كييف ذلك".

وشدد بيسكوف على أهمية استئناف الحوار مع واشنطن، في الملف الأوكراني، مؤكدا استمرار نشاط المبعوثين الأميركيين.

ومن جانبه، قال بوتين، اليوم الخميس، إن موسكو، مثل أوكرانيا، تطالب بضمانات أمنية كجزء من اتفاق سلام محتمل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال بوتين، بعد تسلمه أوراق اعتماد سفراء أجانب في الكرملين "يتعين علينا أن ننطلق من فرضية مفادها أن الأمن يجب أن يكون شاملا حقا، وبالتالي متساويا وغير قابل للتجزئة، ولا يمكن ضمانه للبعض على حساب أمن الآخرين".

وأضاف بوتين: "في غياب ذلك، ستواصل روسيا السعي باستمرار لتحقيق الأهداف التي حددتها".

يشار إلى أن بوتين قد أعلن أن أهداف، ما يطلق عليها العملية العسكرية الخاصة، هي ضم مقاطعات لوهانسك، ودونيتسك، وجيرسون، وزابوريجيا الأوكرانية ، غير أن كييف ترفض التنازل عن أي أراض.