الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط إضافية في الكاريبي

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها احتجزت ناقلة نفط جديدة خاضعة للعقوبات في الكاريبي، في إطار حملتها للضغط على فنزويلا وصادراتها النفطية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية للمنطقتين الأميركيتين عبر منصة "إكس"، إن السفينة "فيرونيكا"، "هي ناقلة جديدة تتحدّى" الحصار الذي فرضه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على النفط الفنزويلي.

وأضافت أن مشاة البحرية والبحارة استولوا على الناقلة، وهي السادسة التي تحتجزها الولايات المتحدة، في عملية قبيل الفجر من دون حوادث تُذكر، ونشرت فيديو يُظهر جنودا يتسلقون بالحبال إلى سطح سفينة، قائلة إن "النفط الوحيد الذي سيغادر فنزويلا هو ذلك المنسّق بشكل صحيح وقانوني".

وفي الثاني من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إدراج 4 شركات و4 سفن نقل تنشط في تجارة النفط الفنزويلي على قائمة العقوبات.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قال فيه إن العقوبات تستهدف شركات عاملة في قطاع النفط الفنزويلي وناقلات مرتبطة بها.

وذكر البيان أن "بعض هذه الناقلات هي جزء من أسطول الظل الذي تعتمد عليه فنزويلا لتسهيل أنشطة خاضعة للعقوبات وتوليد إيرادات لعمليات تزعزع الاستقرار".

وأكد أن هذه الخطوة تُظهر مجددا أن المتورطين في تجارة النفط الفنزويلي لا يزالونيواجهون مخاطر عقوبات جسيمة.

وقبل أن تختطف واشنطت الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكاراكاس، وأصدر الرئيس الأميركين دونالد ترامب في آب/ أغسطس الماضي، أمرا تنفيذيا بزيادة استخدام الجيش بدعوى "مكافحة عصابات المخدرات" في أميركا اللاتينية.

