انطلاق مناورة "ناتو" الكبرى في ألمانيا وسط النزاع بشأن غرينلاند

وسط النزاع بشأن غرينلاند، تشارك إحدى عشرة دولة عضو في حلف "ناتو" في مناورة عسكرية كبرى من المزمع عقدها في ألمانيا، في الأسابيع القريبة.

بدأ حلف شمال الأطلسي، "ناتو" بنقل نحو 10 آلاف جندي، ومعدات، ومركبات إلى ألمانيا؛ من أجل مناورة عسكرية كبرى في غضون الأسابيع المقبلة، وسط النزاع بشأن وضع غرينلاند.

تغطية متواصلة على قناة "موقع عرب 48" في "تليغرام"

نزلت عشرات المركبات التابعة لوحدة عسكرية إيطالية من سفينة شحن، في ميناء "إمدن" في ألمانيا، في ساعات الصباح الأولى، الخميس.

ووفقا لقيادة قوات الحلف المشتركة في بلدة برونسوم الهولندية، فإن هذا يمثل بدء العمليات العلنية في ألمانيا.

وتستضيف ألمانيا هذه المناورة التي أطلق عليها اسم "ستيدفاست دارت 26"، وهي أكبر تدريب لحلف "ناتو" هذا العام.

وتشارك إحدى عشرة دولة عضو في المناورة، بوحدات من الجيش، والقوات الجوية، والبحرية، والفضاء، ووحدات سيبرانية.

وأعلن الجنرال الإيطالي، نيكولا ماندوليسي، في أثناء تفريغ أول سفينة شحن في إمدن: "بدءا من اليوم فصاعدا، سيصل نحو عشرة آلاف جندي إلى ألمانيا".

وقال "سيظهر حلف "ناتو"، من خلال هذا التدريب، قدرته على الانتقال بسرعة من الجنوب إلى الشمال، ومن الغرب إلى الشرق".

وأضاف الجنرال أن التدريبات ستظهر أن التحالف "موحد، وقادر، ومستعد"، لتنفيذ جميع أنواع المهمات، شاكرا ألمانيا على تنسيق المناورة.

تأتي هذه العمليات في خضم انقسام كبير داخل التحالف حول مستقبل جزيرة غرينلاند، المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعد جزءا من مملكة الدنمارك.

ويدفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب من أجل سيطرة واشنطن على غرينلاند، في غضون تحذير الدول الأوروبية من أن أي تحرك أميركي للاستيلاء على غرينلاند، يمكن أن يعني نهاية حلف "ناتو".

وفي سياق متصل، أرسلت كل من فرنسا والمانيا قوات إلى غرينلاند.