ترامب يشكك في قدرة رضا بهلوي على حشد الدعم داخل إيران

أشار ترامب إلى احتمالية انهيار الحكومة الإيرانية، لكنه امتنع عن إعلان دعم كامل لبهلوي، نجل شاه إيران السابق الذي أطيح به عام 1979، قائلا: "لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي "يبدو لطيفا للغاية"، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في المستقبل.

تغطية متواصلة على قناة "موقع عرب 48" في "تليغرام"

وأشار ترامب في مقابلة حصرية مع رويترز إلى احتمالية انهيار الحكومة الإيرانية، لكنه امتنع عن إعلان دعم كامل لبهلوي، نجل شاه إيران السابق الذي أطيح به عام 1979، قائلا: "لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده... لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".

وأضاف: "لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة لي".

وتأتي تصريحات ترامب وسط احتجاجات واسعة في إيران، قوبلت بقمع عنيف، حيث أفادت تقارير بمقتل المئات من المتظاهرين ضد نظام الحكم.

يعيش رضا بهلوي، المقيم في الولايات المتحدة والبالغ من العمر 65 عاما، خارج إيران منذ ما قبل الإطاحة بوالده في الثورة الإسلامية عام 1979، وأصبح خلال السنوات الأخيرة صوتا بارزا مؤيدًا للاحتجاجات ضد النظام.

وتظهر المعارضة الإيرانية انقسامات كبيرة بين جماعات وفصائل أيديولوجية متنافسة، بما في ذلك الداعمون لبهلوي، فيما يظل وجودها المنظم داخل إيران محدودًا جدًا.

وفي تعليق على الوضع، قال ترامب إن الحكومة في طهران قد تسقط نتيجة الاحتجاجات، لكنه أضاف أن "أي نظام قد يفشل"، مشيرا إلى أن "سواء سقط النظام أم لا، ستكون فترة زمنية مثيرة للاهتمام".

وفي ملفات أخرى، حمّل ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مسؤولية الجمود في المفاوضات مع روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن بوتين مستعد لإبرام اتفاق، بينما العائق هو موقف زيلينسكي.

كما انتقد ترامب بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب رفضهم مرشحيه لمجلس الاحتياطي الاتحادي، قائلا إنهم "يجب أن يكونوا مخلصين"، ورفض الانتقادات المتعلقة بتأثير ذلك على التضخم.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب اليوم الخميس مع زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في البيت الأبيض، في أول لقاء مباشر بينهما، مع الإشادة بما وصفه بقوة الاقتصاد الأميركي وأدائه في سوق العمل، قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.