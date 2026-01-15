تقرير: احتجاجات إيران تسلط الضوء على الانقسام الكبير بين فصيلي معارضة رئيسيين في المنفى

سلطت الاضطرابات الداخلية في إيران الضوء على الانقسام الكبير بين فصيلي المعارضة الرئيسيين لنظام الحكم الحالي: الملكيون المؤيدون لنجل الشاه، ومنظمة "مجاهدو خلق" اليسارية، ماذا نعرف عن الفصيلين؟ وهل يؤدي الظرف الحالي إلى اتفاقهما؟

منحت الاحتجاجات الجارية في إيران دفعة قوية لخصوم النظام الحاكم، إلا أن اتفاق الطرفين على كراهية حكم رجال رجال الدين، لم يكن كافيا لرأب الانقسام، الذي يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979، بينهما.

وظهرت شدة الانقسام بين ملكيين مؤيدين لرضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، ومنظمة يسارية أكثر تنظيما هي "مجاهدو خلق"، على الإنترنت، وفي مناقشات محتدمة في أثناء الاحتجاجات في أوروبا، وأميركا الشمالية، وفق "رويترز".

ويبقى من الصعب تقدير حجم الدعم الذي يحظى به أي من الفصيلين داخل إيران، أو مدى قدرتهما على التأثير في مجريات الأحداث هناك في المستقبل.

يعتقد محللون ودبلوماسيون منذ عقود، أن شعبية الفصيلَين أكبر بكثير في صفوف الإيرانيين المهاجرين، مقارنة بمن يعيشون داخل إيران.

كما أبدى كثير من الإيرانيين في الخارج، تشككا عميقا تجاه كل من الملكيين، ومنظمة "مجاهدي خلق"، من دون أن يكون لديهم شبكة معارضة منظمة كهذين الفصيلين.

وقد أدى غياب الإجماع على حركة معارضة، أو زعيم معارض إلى تعقيد المقاربات الدولية تجاه الاحتجاجات التي تجتاح إيران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد شارك شكوكه حول حجم التأييد الذي يحظى به بهلوي، وذلك في الوقت الذي كان يبحث فيه شأن توجيه ضربات جوية لإيران.

وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في معهد تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، سنام فاكيل، إن "المشكلة هي عدم وجود تنظيم جامع، قادر على حشد الإيرانيين من مختلف أطيافهم الدينية، والعرقية، والاجتماعية، والاقتصادية".

هل يلقى نجل الشاه تأييدا كبيرا داخل إيران؟

أظهرت مقاطع مصورة في المدن الإيرانية، خلال الاحتجاجات العنيفة في الأسبوعين الماضيين، بعض المحتجين وهم يهتفون تأييدا للنظام الملكي السابق، ولنجل الشاه الراحل، الذي شجع الاحتجاجات.

كان الشاه محمد رضا بهلوي، الذي هرب من البلاد عام 1979 وتوفي بعد ذلك بعام، حليفا مقربا للغرب.

استند في حكمه إلى الإرث الفارسي القديم؛ لتقديم نفسه زعيما قوميا عصريا. غير أنه قاوم الإصلاحات الديمقراطية عند تزايد الفوارق الاقتصادية، التي زعزعت استقرار البلاد.

وقال ابنه البالغ من العمر 65 عاما، والمقيم في الولايات المتحدة، إنه يريد الديمقراطية لإيران، من دون أن يحدد الدور الذي سيسعى إليه إذا انهار النظام الحالي.

ويدير أنصاره إحدى المحطات التلفزيونية الرئيسية الناطقة بالفارسية، الموجهة لإيران.

ويشير مؤيدو رضا بهلوي في الغرب إلى مقاطع مصورة، يظهر فيها المحتجون في إيران وهم يهتفون باسمه، بوصفها دليلا على تزايد شعبيته، قائلين إنه الشخصية الوحيدة القادرة على توحيد البلاد إذا انهارت الجمهورية الإسلامية.

وفي أوساط المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب المتابعين للشأن الإيراني، تتباين الآراء حول ما إن كانت الاحتجاجات تشير إلى تنامي دور بهلوي.

وقال دبلوماسي غربي، إن هتاف المحتجين باسم بهلوي ربما يعود لغياب شخصيات معارضة معروفة أخرى، في غياب ما يدل على أنه يحظى بدعم في الداخل قد يجعله زعيما مستقبليا.

وبالمقابل، ذكر مسؤول أوروبي، أن الزيادة الكبيرة في أعداد المحتجين، بعد دعوة معارضين في الخارج، بمن فيهم بهلوي، إلى التظاهر، تشير إلى أن مكانته قد تكون أكبر مما كان يُعتقد في السابق.

ومع ذلك، قال المحلل الإيراني والدبلوماسي السابق، مهرداد خوانساري، إن أي دور يمكن أن يؤديه بهلوي يجب أن يكون في سياق حركة ديمقراطية أوسع نطاقا.

وأضاف أن"هناك حاجة إلى تحالف من أشخاص يؤمنون بالقيم الديمقراطية؛ من أجل تخفيف العبء نوعا ما ومنح ثقة أكبر للناس".

موقف الأغلبية الإيرانية من منظمة "مجاهدو خلق"

لا تتفق منظمة "مجاهدي خلق"، التي يعتبر أنصارها النظام الملكي قبل الثورة مماثلا للنظام الديني الشيعي الحالي، مع فكرة أن بهلوي قد يحظى بشعبية داخل إيران.

وغالبا ما يستخدم أنصارها على الإنترنت شعار: "لا لنظام الشاه، ولا لنظام الملالي".

ومنظمة "مجاهدي خلق" هي حركة تجمع بين الأفكار اليسارية والإسلامية، كان قد نفذ عناصرها تفجيرات داخل إيران قبل الثورة وبعدها، في وقت كان فيه التأييد الشعبي يتزايد للفصائل المنافسة.

حظرت المؤسسة الدينية الحاكمة المنظمة في 1981، فأسست الحركةُ قواعدَ عسكرية في العراق؛ استخدمتها لشن هجمات على القوات الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، وهو أمر يتذكره كثير من الإيرانيين بغضب.

وكانت منظمة "مجاهدي خلق" مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة حتى 2012، إلا أن سياسيين غربيين عبروا، بعد ذلك، عن دعمهم للمنظمة، من ضمنهم وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو.

ورغم ذلك، وصف المسؤول الأوروبي منظمة "مجاهدي خلق" بأنها مكروهة على نطاق واسع داخل إيران، ومردّ ذلك إلى أسباب منها دورها خلال الحرب الإيرانية العراقية، ويقول المحللون إن حضورها داخل البلاد يكاد يكون منعدما منذ عقود.

ولم يُشاهَد الزعيم الرسمي للمنظمة، مسعود رجوي منذ 2002، ويعتقد كثيرون أن قد توفي، ولم تعلن المنظمة شيئا في هذا الخصوص.

وتدير زوجته، مريم رجوي، المنظمة، وذراعها السياسية: "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

وينظر الملكيون، إلى جانب عدد من المعارضين الإيرانيين الآخرين، وحكام إيران الحاليين، إلى منظمة "مجاهدي خلق" بريبة شديدة، مشيرين إلى تاريخها الحافل بالعنف، ورفضها لأي اختلاف أيديولوجي داخل صفوفها.

وبالنسبة لكثير من الإيرانيين، فإن التباينات بين المؤسسة الدينية الحاكمة، والملكيين الذين يعبرون عن حنينهم إلى السبعينيات، والمنظمة الثورية التي خسرت نفوذها في أوائل الثمانينيات، قد تجاوَزَها الواقع كما يبدو.

وبينما ظل أنصار الملكية، و"مجاهدو خلق" حاضرَين في صفوف الإيرانيين في الخارج، وفي وقت ظلت المناصب العليا في الجمهورية الإسلامية حكرا على الوجوه نفسها، كان السكان داخل إيران يتضاعفون، ويصبحون أكثر تحضرا وتعليما.

وسعت معظم الحركات السياسية الكبرى داخل إيران بعد 1979، إما إلى تعزيز الجمهورية الإسلامية، وإما إلى إصلاحها، عوضا عن إزاحتها بالكامل، حتى جاءت موجات الاحتجاج المتتالية في السنوات القليلة الماضية، مطالبة بتغيير أكثر شمولا.

وقالت سنام فاكيل "أعتقد أن الإيرانيين داخل إيران لا يتطلعون فقط إلى الإيرانيين في الخارج من أجل تحديد مستقبلهم".