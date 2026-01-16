إيرانيون ومنظمة حقوقية: الاحتجاجات تتراجع وهدوء في طهران بظل ظروف أمنية مشددة

قال عدد من سكان طهران إن الهدوء يسود العاصمة منذ يوم الأحد. وقالوا إن طائرات مسيرة تحلق فوق المدينة، حيث لم يروا أي علامة على وجود احتجاجات أمس الخميس أو اليوم الجمعة.

قالت منظمة حقوقية وسكان، إن الحملة الأمنية التي نفذتها إيران نجحت إلى حد كبير على ما يبدو في احتواء الاحتجاجات في الوقت الراهن، فيما نشرت وسائل إعلام رسمية تقارير عن مزيد من الاعتقالات الجمعة في ظل تهديدات أميركية بالتدخل إذا استمر سقوط قتلى.

وتراجعت المخاوف من هجوم أميركي منذ يوم الأربعاء عندما قال الرئيس دونالد ترامب إنه تلقى معلومات تفيد بأن عمليات القتل تراجعت.

وقال مسؤول خليجي، إن حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك السعودية وقطر، بذلوا جهودا دبلوماسية مكثفة مع واشنطن هذا الأسبوع لمنع توجيه هجوم أميركي، محذرين من عواقب على المنطقة ككل من شأنها أن تؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض الخميس، إن ترامب وفريقه حذروا طهران من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا استمرت عمليات القتل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أن ترامب على علم بوقف تنفيذ 800 عملية إعدام لكنها أوضحت أن الرئيس يبقي "جميع خياراته على الطاولة".

وتتزايد الروايات عن وقوع أعمال عنف بعد رفع الحظر المفروض على الاتصالات في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت امرأة من طهران عبر الهاتف، إن ابنتها قُتلت اليوم الجمعة بعد مشاركتها في مظاهرة قرب منزلهما. وأضافت "كانت تبلغ من العمر 15 عاما. لم تكن إرهابية ولا مُثيرة للشغب. لاحقتها قوات الباسيج في أثناء محاولتها العودة إلى المنزل"، في إشارة إلى فرع من قوات الأمن يتولى عادة قمع الاضطرابات.

واندلعت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ ديسمبر بسبب ارتفاع التضخم في إيران، التي يرزح اقتصادها تحت وطأة العقوبات، قبل أن تتصاعد وتتحول إلى واحدة من أكبر التحديات حتى الآن للمؤسسة الدينية التي تحكم إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وقال مصدر مطلع، إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، زار الولايات المتحدة الجمعة لإجراء محادثات بشأن إيران. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يلتقي برنياع مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وتوقع مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، أن يرسل الجيش الأميركي قدرات دفاعية وهجومية إضافية إلى المنطقة، لكن لم تتضح بعد طبيعة تلك القوات أو توقيت وصولها.

وأحجمت القيادة المركزية الأميركية عن التعليق، قائلة إنها لا تناقش تحركات السفن.

منظمة حقوقية تتحدث عن انتشار أمني مكثف

وقالت منظمة "هنجاو" الحقوقية الكردية الإيرانية، إنه لم تحدث أي تجمعات احتجاجية منذ يوم الأحد، مضيفة أن "الظروف الأمنية لا تزال مشددة للغاية".

وقالت المنظمة، ومقرها النرويج "تؤكد مصادرنا المستقلة انتشارا عسكريا وأمنيا كثيفا في المدن والبلدات التي شهدت احتجاجات سابقة، وكذلك في عدة مواقع لم تشهد مظاهرات كبيرة".

وقال ساكن آخر في مدينة بشمال البلاد على بحر قزوين إن الشوارع بدت هادئة أيضا.

وطلب السكان عدم نشر أسمائهم لأسباب تتعلق بسلامتهم.

تقارير عن احتجاجات متفرقة

مع ذلك، كانت هناك مؤشرات على احتجاجات في بعض المناطق.

وذكرت منظمة "هنجاو"، أن ممرضة قتلت بنيران مباشرة من القوات الحكومية خلال الاحتجاجات في كرج غربي إيران.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن مثيري الشغب أضرموا النار في مكتب تعليمي محلي في منطقة فلاورجان في إقليم أصفهان بوسط البلاد الخميس.

وقالت واحدة من السكان كبار السن في بلدة بالمنطقة الشمالية الغربية من إيران، حيث يعيش الكثير من الأكراد الإيرانيين والتي كانت مركزا لعدد كبير من أكبر الاشتباكات، إن الاحتجاجات المتفرقة مستمرة، وإن لم تكن بنفس الحدة.

وأوضحت واصفة مشاهد العنف في وقت سابق من الاحتجاجات "لم أشاهد مثل هذه المشاهد من قبل".

وأظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت سُجّل في مركز للطب الشرعي بطهران، عشرات الجثث ملقاة على الأرض وعلى نقالات، معظمها في أكياس وبعضها مكشوف. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من تاريخ تسجيل الفيديو.

ونقلت قناة "برس تي.في" المملوكة للدولة عن قائد الشرطة الإيرانية قوله إن الهدوء عاد في جميع أنحاء البلاد.

ولم يشهد عدد القتلى الذي أوردته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، تغيرا يذكر منذ يوم الأربعاء، حيث بلغ 2677 شخصا، بينهم 2478 متظاهرا و163 شخصا جرى تحديد هويتهم بأنهم تابعون للحكومة.

وأخبر مسؤول إيراني "رويترز" هذا الأسبوع، بأن حوالي ألفي شخص قتلوا في الاحتجاجات.

وتفوقت أعداد القتلى في الاحتجاجات الحالية حصيلة الوفيات في موجات الاحتجاجات السابقة التي نجحت الدولة في السيطرة عليها.

بوتين يتصل بنتنياهو وبزشكيان

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الوضع في إيران خلال اتصالين منفصلين مع نتنياهو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة، وذكر أن بوتين أبدى استعداد موسكو للوساطة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن بزشكيان أبلغ بوتين بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لعبتا دورا مباشرا في الاحتجاجات.

واتهمت السلطات الإيرانية عملاء أجانب بالتحريض على الاحتجاجات ومسلحين وصفتهم بالإرهابيين باستهداف قوات الأمن وتنفيذ هجمات أخرى.

وأفادت "هرانا" باعتقال أكثر من 19 ألف شخص، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" أن عدد المعتقلين ثلاثة آلاف.

وقالت "تسنيم" إنه جرى اعتقال عدد كبير من قادة أعمال الشغب الأحدث في إقليم كرمانشاه غرب البلاد. وأشارت الوكالة إلى اعتقال خمسة متهمين بتخريب محطة وقود وقاعدة تابعة لقوات الباسيج في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد.