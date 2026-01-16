إيران تتهم الولايات المتحدة بالتورط في توجيه الاحتجاجات

اتهمت طهران واشنطن بالتورط المباشر في توجيه الاحتجاجات في إيران نحو العنف لزعزعة الاستقرار السياسي والتدخل العسكري .

انتقد نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، الولايات المتحدة بـ"تورط أميركي مباشر في توجيه الاضطرابات في إيران نحو العنف".

وقال درزي في بيانه: "تحت الذريعة الجوفاء للقلق على الشعب الإيراني وادعاءات دعم حقوق الإنسان، تحاول الولايات المتحدة تصوير نفسها كصديق للشعب الإيراني، بينما تضع في الوقت نفسه الأساس لزعزعة الاستقرار السياسي والتدخل العسكري تحت رواية ما يسمى بالعمل الإنساني".

كما هاجم المسؤول الإيراني الولايات المتحدة بسبب "انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين"، مشيراً إلى "مقتل رينيه جود في الآونة الأخيرة في ولاية مينيسوتا على يد ضابط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية".