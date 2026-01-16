إيران: ألفان و677 قتيلا بالاحتجاجات ونيوزيلندا تُجلي دبلوماسييها

علنت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إغلاق سفارتها في طهران، مؤقتا، وإجلاء طاقمها الدبلوماسي، بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران.

من أحد شوارع طهران (Getty Images)

أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة "هرانا" ارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات المتواصلة في إيران، بسبب الأزمة الاقتصادية إلى 2677 شخصا.

جاء ذلك وفقا لتقرير نشرته الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، بموقعها الإلكتروني.

وحتى اليوم، لم تصدر السلطات الإيرانية بيانا رسميا، بشأن إجمالي عدد القتلى والجرحى في الاحتجاجات.

وأشار تقرير الوكالة إلى إصابة ألفين و600 شخص، واعتقال 19 ألفا و97 آخرين على خلفية الأحداث الجارية.

وكانت وكالة أنباء "هرانا"، ومقرها ولاية فرجينيا الأميركية، قد ذكرت، الأربعاء، أن حصيلة القتلى بلغت ألفين و615 قتيلا.

وأعلنت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إغلاق سفارتها في طهران، مؤقتا، وإجلاء طاقمها الدبلوماسي، بسبب تدهور الوضع الأمني في إيران.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية إن الطاقم الدبلوماسي غادر إيران بأمان على متن رحلات تجارية ليلا. وقد نُقلت عمليات السفارة إلى العاصمة التركية أنقرة.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

غير أنه مع تصاعد عنف بعض المحتجين واستهدافهم مؤسسات الدولة وسقوط ضحايا، قطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على مستوى البلاد في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وتتهم طهران، واشنطن بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، لخلق ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.