البيت الأبيض يجري مناقشات مع الدنمارك بشأن شراء غرينلاند

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الخميس، عن بدء مناقشات فنية بين الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك بشأن شراء واشنطن غرينلاند.

وفي تصريح صحفي، قالت ليفيت، إن اجتماع أمس (الأربعاء) بين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، ومسؤولين دنماركيين، بشأن غرينلاند كان "مثمرا".

وأكدت أن أولوية الرئيس دونالد ترامب، شراء غرينلاند من الدنمارك، وأن هذه المنطقة تتمتع بأهمية حيوية بالنسبة للمصالح الوطنية الأميركية.

وأضافت ليفيت، أن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل لمواصلة المناقشات الفنية حول شراء غرينلاند.

ولفتت إلى أن هذه الاجتماعات ستعقد مرة كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.