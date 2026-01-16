الشارع في مواجهة الدولة: إيران بين القمع والانهيار المؤجّل

في مرحلة سابقة، قدّم قادة الجمهورية الإسلامية، ومنهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، إيران بوصفها مركزًا لمشروع كوني يتجاوز حدودها الوطنية، مشروع يُفترض أنه يحمل راية التوحيد والعدالة ويمثّل صوت المستضعفين في العالم، ويؤسّس لحكم الصالحين على الأرض، وأنه من مسؤولية طهران أن تدعم ثورات الربيع العربي (كتأييد الثورة في تونس ومصر). كان هذا الخطاب، في جوهره، إعلانًا عن ثورة ترى نفسها أخلاقية وعالمية، لا مجرّد نظام سياسي قابل للنقد أو المراجعة. اليوم، وبعد عقود على ذلك الوعد، تقف إيران أمام مفارقة حادّة، حيث ثورة قامت باسم العدالة تواجه انتفاضة داخلية تطعن في معنى العدالة نفسه، ونظام رفع راية المستضعفين يواجه شارعًا يرى نفسه مستضعفًا في وطنه. من هذا التناقض الجذري تنطلق الاحتجاجات الراهنة، لا بوصفها تمرّدًا على سياسات عابرة، بل كقلبٍ للمعادلة التأسيسية التي ادّعت يومًا احتكار الثورة والحق والعدالة.

لم تعد الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2025 في إيران مجرد ردّ فعل اجتماعي على ارتفاع الأسعار أو تدهور قيمة العملة، بل تحوّلت إلى أزمة بنيوية تمسّ جوهر النظام السياسي نفسه؛ لكن الجديد في هذه الموجة لا يكمن في شدّتها وحدها، بل في تركيبتها الاجتماعية غير المسبوقة منذ عام 1979، على اعتبار أن المشهد الاحتجاجي الحالي كسر أحد أعمدة استقرار الجمهورية الإسلامية والمتمثلة بالفصل التقليدي بين الفئات الاجتماعية. للمرة الأولى، تلتقي شرائح طالما وُضعت في معسكرات متقابلة: تجار الأسواق (البازار) المرتبطون تاريخيًا بالسلطة، وفئات ريفية محافظة، وطبقة وسطى حضرية، وطلاب جامعات، ومثقفون، في حراك واحد يتجاوز المطالب الفئوية نحو مساءلة النظام ككل. هذا التداخل الاجتماعي يعكس تحوّل الاحتجاج من كونه ضغطًا اقتصاديًا إلى كونه تشكيكًا في العقد الاجتماعي نفسه؛ إذا ما قلنا إن النظام الذي بنى شرعيته على حماية الفقراء، والاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية والمبادئ الإسلامية، يجد نفسه اليوم في مواجهة جمهور واسع يرى أن هذه الوعود تحوّلت إلى امتيازات حصرية لنخبة سياسية-أمنية مغلقة.

الانهيار الاقتصادي ومساءلة النظام

بالإضافة إلى كون الانهيار الاقتصادي الذي تشهده إيران عاملًا محرّكًا للاحتجاجات، تحوّل أيضًا إلى عدسة كاشفة لعطب بنيوي أعمق في منظومة الحكم، إذ أظهرت السياسات الاقتصادية التي رُوِّج لها بوصفها إصلاحات حتمية، من توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وربط أسعار الطاقة بمنطق السوق، أنها لم تكن مسارًا لإعادة توزيع عادل أو لإصلاح هيكلي متوازن، بقدر ما كانت آلية لإعادة تحميل المجتمع كلفة أزمة لم يكن طرفًا في صنعها، بينما ظلّت الدولة العميقة وشبكات الامتياز السياسي-الأمني محصّنة إلى حدّ كبير من آثارها.

في هذا السياق، خرج الاقتصاد من كونه مجالًا تقنيًا يُدار بالأرقام والمؤشرات ليصبح ساحة سياسية صريحة، حيث لم يعد الغلاء أو انهيار العملة يُفهمان كتعثر إداري أو فشل ظرفي، بل كترجمة ملموسة لخلل جوهري في أولويات السلطة، ولمعادلة حكم تُقدّم الاعتبارات الأيديولوجية والأمنية على متطلبات العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي. ومع تحوّل التضخم من رقم رسمي إلى تجربة يومية تُقوّض القدرة على البقاء (معدل تضخم 42%) وتُفكّك شبكات التضامن الأسري والمجتمعي، تآكلت تدريجيًا قدرة المجتمع على الاحتمال، وانهارت المسافة النفسية التي كانت تفصل بين التذمّر الصامت والاحتجاج العلني، ليغدو الغضب المعيشي لغة سياسية كاملة تُحمّل القيادة مسؤولية الانسداد الشامل، لا مجرد سوء إدارة اقتصادية.

ومن هنا، شهدت الحركة الاحتجاجية تحولًا نوعيًا بالغ الدلالة، إذ انتقلت من مطالب معيشية محددة إلى مساءلة رمزية وسيادية تطال جوهر النظام نفسه؛ فالهتافات لم تعد تكتفي بإدانة السياسات أو الوزراء، بل استهدفت رأس السلطة والمؤسسة الدينية وفكرة الحكم الثوري بوصفها إطارًا فقد قدرته على الإقناع والضبط. كما أن عودة شعارات ملكية إلى جانب شعارات جمهورية راديكالية لا تعبّر عن ارتباك أيديولوجي بقدر ما تكشف فراغًا سياسيًا عميقًا صنعه النظام عبر تجفيف المجال العام وإلغاء إمكان تشكّل بدائل منظمة لعقود طويلة، بحيث بات الشارع يحتجّ بلا مشروع مكتمل، لكنه في المقابل يعبّر بوضوح عن رفض شامل للبنية القائمة. بهذا المعنى، لا يمثّل تعدد الخطابات داخل الاحتجاج ضعفًا بقدر ما يعكس لحظة انتقالية، يكون فيها الإجماع قائمًا على نفي النموذج الحاكم أكثر مما هو قائم على بلورة بديل جاهز، وهو ما يشير إلى أن الأزمة الإيرانية الراهنة لم تعد أزمة اقتصاد أو سياسة منفصلة، بل أزمة شرعية شاملة، تتآكل فيها القدرة على الحكم من داخل منطقها نفسه، وتتحول فيها المعاناة المعيشية إلى أداة تفكيك رمزي وأخلاقي لأسس النظام.

السطوة الأمنية وحدود القمع

تتكوّن المنظومة الأمنية في إيران من شبكة متداخلة من الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، تعمل مجتمعة تحت المظلّة العليا للمرشد، ويأتي في قلبها الحرس الثوري الإيراني بوصفه العمود الفقري للنظام الأمني والسياسي، إذ لا يقتصر دوره على الدفاع أو الردع الخارجي، بل يمتد إلى ضبط الداخل وحماية النظام نفسه، عبر قواته البرية والبحرية والجوية، وأجهزته الاستخباراتية والاقتصادية. يتفرّع عن الحرس الثوري قوات الباسيج، وهي القوة الأكثر حضورًا واحتكاكًا بالمجتمع، والأشد تأثيرًا في مشهد قمع الاحتجاجات؛ فالباسيج تنظيم شبه عسكري عقائدي يقوم على تجنيد واسع من المدنيين، ويُستخدم بكثافة في الشوارع، والأحياء، والجامعات، والأسواق، لما يتمتع به من قدرة على الانتشار السريع والكثيف، ولأنه أقل كلفة سياسية على القيادة من الزج المباشر بوحدات عسكرية نظامية. وبحكم هذا الدور، يتحمّل الباسيج العبء الأكبر من المواجهة اليومية مع المتظاهرين، ويقع في صدارة الغضب الشعبي، كما يتكبّد خسائر بشرية ملحوظة، ما يجعله في آنٍ واحد أداة القمع الأولى وأحد أكثر الأجهزة عرضة للاحتكاك الاجتماعي والتآكل المعنوي.

إلى جانب ذلك، تلعب قوى الأمن الداخلي الإيرانية (الشرطة) دور الخط الأول في ضبط الأمن وتفريق التظاهرات وفرض الطوق الأمني، وهي جهاز رسمي يتبع إداريًا لوزارة الداخلية لكنه يعمل ميدانيًا بتنسيق وثيق مع الحرس الثوري. أما على مستوى العمل غير المرئي، فتتولى وزارة الاستخبارات الإيرانية مراقبة النشطاء والمعارضين وتفكيك الشبكات التنظيمية عبر الاعتقال والتحقيق والضغط القضائي، في حين تقوم استخبارات الحرس الثوري بدور موازٍ وأكثر تشددًا في الملفات السياسية الحساسة. وتُستكمل هذه المنظومة عبر محاكم الثورة والأجهزة القضائية التي تمنح القمع غطاءً قانونيًا شكليًا. في المحصلة، لا تعمل هذه الأجهزة ككيانات منفصلة، بل كنظام أمني متراكب، يُوزَّع فيه العنف عمدًا، غير أن الباسيج يظلّ الحلقة الأكثر انكشافًا، لأنه يقف في الخط الأمامي بين النظام والمجتمع، حيث يتحوّل القمع اليومي إلى عامل استنزاف بشري وأخلاقي، لا يهدد الشارع وحده، بل يضغط تدريجيًا على تماسك المنظومة الأمنية نفسها.

يعكس التعامل الأمني مع الاحتجاجات مأزق الدولة البنيوي أكثر مما يعكس قدرتها على السيطرة؛ فالقمع المكثف، وإن نجح تكتيكيًا في تفكيك التجمّعات واحتواء بعض موجات الغضب مؤقتًا، يكشف في العمق عن عجز سياسي متراكم، حيث بات العنف الأداة شبه الوحيدة المتاحة لإدارة المجال العام. ومع اتساع رقعة المواجهات وسقوط القتلى بالآلاف، من المدنيين والمتظاهرين، إلى جانب سقوط عناصر أمنية أيضًا، لم يعد العنف مجرد وسيلة ردع، بل تحوّل إلى كلفة وطنية شاملة تُثقل كاهل الدولة والمجتمع معًا، وتُسرّع تآكل الشرعية بدل ترميمها. في هذا السياق، لم يعد تطبيع الخوف كافيًا لضمان الطاعة، إذ إن الاستخدام المفرط للقوة يُنتج أثرًا عكسيًا حيث يراكم ذاكرة جماعية دامية، ويُحوّل الضحايا إلى رموز سياسية، ويُوسّع دائرة النقمة لتشمل عائلات القتلى من الجانبين، بما في ذلك داخل الأجهزة الأمنية نفسها. كما أن الاعتماد على أجهزة قمع محددة، من دون أفق سياسي أو قنوات امتصاص اجتماعي، يراكم ضغطًا داخليًا خطيرًا داخل هذه الأجهزة، حتى وإن لم تظهر بعد مؤشرات علنية على الانقسام أو التمرّد؛ فاستمرار الزجّ بالقوات في مواجهة مفتوحة مع المجتمع، مع تزايد الخسائر البشرية والمعنوية، يهدد على المدى المتوسط بتآكل التماسك المؤسسي، ويحوّل أجهزة الأمن من أداة استقرار مفترضة إلى ساحة استنزاف، بما يجعل القمع، بدل أن يكون حلًا، عاملًا إضافيًا في تعميق الأزمة وإطالة أمدها.

انقسامات وسيناريوهات

تعكس الانقسامات الصامتة في رأس السلطة الإيرانية عمق المأزق الذي يواجهه النظام في هذه اللحظة التاريخية، إذ يتقاطع غياب شخصية جامعة قادرة على فرض تسوية داخلية مع تقدّم القيادة في العمر، وتنامي تنافس الأجنحة على مرحلة ما بعد المرشد، ما يجعل الاحتجاجات أكثر خطورة مما توحي به كثافتها الميدانية وحدها؛ فالنظام لا يواجه ضغط الشارع فقط، بل يواجه سؤال الاستمرارية ذاته حول الحفاظ على تماسك سلطة شديدة المركزية في لحظة تتآكل فيها الموارد الاقتصادية، وتتعقّد البيئة الإقليمية، ويتراجع الردع الخارجي، وتزداد كلفة القمع داخليًا ودوليًا.

هذا الضغط المزدوج، من الأسفل عبر الاحتجاجات، ومن الأعلى عبر صراعات النخبة، يخلق وضعًا هشًا حتى في غياب انشقاقات علنية، إذ تُظهر التجربة أن نوعًا من الأنظمة السلطوية الشمولية لا تسقط عادة عند ذروة الغضب الشعبي، بل عند لحظة العجز عن اتخاذ قرار موحّد أو إنتاج مخرج سياسي جامع. ومن هنا تتفرع السيناريوهات المحتملة، وكلّها تنطوي على كلفة عالية؛ إذ أنه في حال نجح النظام في الاحتواء الأمني طويل الأمد، عبر القمع والتقطيع الزمني للاحتجاجات مع تنازلات اقتصادية محدودة، فإنه قد يخرج من المواجهة أكثر صلابة وقسوة، وقدرةً على إعادة هندسة المجال العام وتضييق هوامشه، ما يعني عودة نظام أكثر أمننة وأقل قابلية للإصلاح، وإن كان ذلك على حساب تعميق القطيعة مع المجتمع وتأجيل الانفجار لا إنهائه. أما إذا تصاعدت الاحتجاجات إلى مستوى ثوري غير منضبط وتراجعَت فاعلية القمع، فإن نجاح الثورة لا يعني بالضرورة خروج إيران من أزمتها، بل دخولها مأزقًا من نوع آخر، يتمثل في غياب قيادة موحدة ومشروع سياسي جامع قادر على إدارة الانتقال، وما يرافق ذلك من مخاطر التفكك، والصراع على السلطة، والتدخلات الخارجية والصراعات الطائفية والسعي وراء التقسيم (لدينا العربي في الأحواز والبلوش والأذربيجان والأكراد)، بما يهدد وحدة الدولة واستقرارها.

وبين هذين الحدّين، يبرز سيناريو إعادة إنتاج النظام عبر تضحية في القمة، حيث قد تلجأ النخبة الحاكمة إلى تسوية داخلية تُقدَّم فيها رأس السلطة أو جزء منها ككبش فداء، مع الحفاظ على البنية العميقة للنظام وفتح مسار تفاوض خارجي لتخفيف الضغوط، وهو مسار يغيّر الواجهة من دون أن يمسّ جوهر الحكم. ويظلّ السيناريو الأكثر جذرية هو انتقال سلطوي جديد تقوده المؤسسة الأمنية-العسكرية، يُنهي هيمنة المؤسسة الدينية المباشرة من دون الذهاب نحو ديمقراطية حقيقية، فيحقق استقرارًا شكليًا قصير الأمد، لكنه يرسّخ نموذجًا سلطويًا مختلفًا لا يعالج جذور الأزمة. في المحصلة، سواء انتصر الشارع أو انتصر النظام، فإن إيران مقبلة على مرحلة عالية الكلفة؛ بثورة ناجحة بلا أفق تنظيمي قد تُدخل البلاد في فراغ خطير، ونظام ناجح في القمع سيعود أقوى وأشد انغلاقًا، ما يجعل الأزمة الإيرانية أزمة مستقبل بقدر ما هي أزمة حاضر.

الموقف الأميركي

تقوم المقاربة الأميركية الراهنة تجاه إيران على معادلة مركّبة لا تختزل في الخيار العسكري، بل تجمع بين الضغط الاقتصادي والدبلوماسي والغموض الاستراتيجي وإبقاء القوة كأداة ردع أخيرة؛ إذ تواصل واشنطن استخدام أدوات الضغط الأقصى عبر تشديد الخناق الاقتصادي، بما في ذلك فرض تعرفة جمركية مرتفعة على أي دولة تتعامل تجاريًا مع طهران، في مسعى لرفع كلفة الاستمرار في السياسات الإيرانية الحالية ودفعها نحو التفاوض، ولا سيما في ملفات البرنامج النووي والسلوك الإقليمي، من دون أن تقطع في الوقت نفسه قنوات الاتصال السياسية، حيث تحرص الإدارة الأميركية على إرسال إشارات مزدوجة تفيد بالاستعداد للانخراط الدبلوماسي متى توفرت الشروط، بما يعكس سياسة إكراه منفتحة لا تغلق باب التسوية.

في هذا المسار، يُطرح الخيار العسكري بوصفه مطروحًا على الطاولة لكنه غير حتمي، إذ تؤكد التصريحات الرسمية أن خيارات قوية جدًا قيد الدراسة، تشمل طيفًا واسعًا من السيناريوهات يبدأ بالعمليات السيبرانية والضربات المحدودة ولا ينتهي بالحرب التقليدية، غير أن ذلك يجري ضمن نقاش داخلي محتدم في واشنطن، حيث يحذّر جزء معتبر من النخبة السياسية والأمنية من أن أي ضربة قد توحّد المجتمع الإيراني خلف النظام وتُفضي إلى نتائج عكسية أو إلى تصعيد إقليمي واسع، خصوصًا في ظل تهديدات إيرانية بالرد على القواعد الأميركية وحلفائها في الخليج العربي، وما قد يستتبعه ذلك من انزلاق يشمل إسرائيل ودول الخليج وفاعلين غير دولتيين (None-State Actors).

يغذّي التفكير الأميركي بالخيار العسكري جملة اعتبارات استراتيجية متداخلة، من بينها الرغبة في ردع العنف ضد المحتجين وربط التلويح بالقوة باعتبارات إنسانية، وتوجيه رسائل طمأنة وردع للحلفاء الإقليميين بأن واشنطن مستعدة للتدخل إذا مُسّ الاستقرار أو المصالح الحيوية، فضلًا عن هاجس منع فراغ سلطة أو انهيار فوضوي داخل إيران قد يخلّف تداعيات خطيرة على الانتشار النووي وشبكات الميليشيات وأسواق الطاقة العالمية.

ومع ذلك، تصطدم هذه الحسابات بعوائق بنيوية، أبرزها الانقسام الداخلي الأميركي حول جدوى القوة، والحساسية التاريخية المرتبطة بالتدخل في إيران، ومحدودية الدعم الشعبي لحرب شاملة، ما يقيّد هامش القرار ويجعل التدخل العسكري مشروطًا بسيناريوهات قصوى مثل استهداف مباشر وكبير للقوات الأميركية، أو وقوع حدث دموي واسع يُنسب إلى الدولة الإيرانية، أو تصعيد إقليمي غير قابل للاحتواء. وعليه، يمكن توصيف الموقف الأميركي بوصفه سياسة تطويق استراتيجي تُراكم الضغوط الاقتصادية والسياسية، وتُبقي الدبلوماسية ممكنة، وتحتفظ بالقوة كملاذ أخير أو أداة ردع، من دون اندفاع نحو الحرب، في انتظار اتضاح ميزان الكلفة والعائد في لحظة مفصلية شديدة السيولة.