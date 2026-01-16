واشنطن تنتقد جنوب إفريقيا إثر مشاركة إيران في مناورات بحرية قبالة سواحلها

لم يتضح إلى أي مدى شاركت السفن الإيرانية في التدريبات التي بررتها البحرية الجنوب إفريقية بأنها ضرورية "لضمان سلامة الممرات الملاحية والنشاطات الاقتصادية البحرية".

انتقدت الولايات المتحدة، أمس الخميس، مشاركة إيران في مناورات بحرية قبالة سواحل جنوب إفريقيا معتبرة أنها "غير مقبولة" على خلفية الاحتجاجات في إيران.

وأبحرت سفن من الصين وإيران وروسيا والإمارات العربية المتحدة إلى المياه قبالة كيب تاون قبل حوالي أسبوع للمشاركة في التدريبات كجزء من مجموعة دول البريكس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حكومة جنوب إفريقيا سعت لسحب إيران من التدريبات التي تقودها الصين والتي تجري وسط الاحتجاجات في إيران تقول مجموعات حقوقية إنها "أسفرت عن مقتل الآلاف".

ولم يتضح إلى أي مدى شاركت السفن الإيرانية في التدريبات التي بررتها البحرية الجنوب إفريقية بأنها ضرورية "لضمان سلامة الممرات الملاحية والنشاطات الاقتصادية البحرية".

ورأى منتقدون أن هذه المناورات تجمع دولا لديها خلافات دبلوماسية كبيرة مع الولايات المتحدة، فيما تسعى بريتوريا لتحسين علاقاتها المتضررة مع واشنطن.

واعتبرت السفارة الأميركية في جنوب إفريقيا على فيسبوك أن "إيران هي جهة مزعزعة للاستقرار وراعية للإرهاب، وإشراكها في التدريبات، بأي قدرات كانت، يقوض الأمن البحري والاستقرار الإقليمي".

وأضافت في بيان "من غير المقبول أن ترحب جنوب إفريقيا بقوات الأمن الإيرانية بينما كانت الأخيرة تطلق النار على مواطنين إيرانيين وتسجنهم وتعذبهم أثناء ممارستهم نشاطا سياسيا سلميا ناضل الجنوب إفريقيون بشدة من أجله".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبريتوريا إلى أدنى مستوياتها بسبب خلافات سياسية عدة من بينها قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على خلفية حرب غزة.

وتابعت السفارة "لا يمكن جنوب إفريقيا أن تلقي محاضرات على العالم بشأن العدالة بينما تتقرب من إيران".