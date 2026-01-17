البيت الأبيض يعلن عن تركيبة "مجلس السلام" في غزة... من هم أعضاؤه؟

عيّن ترامب كلا من روبيو وويتكوف وكوشنر وتوني بلير ومارك روان وأجاي بانغا وروبرت غابرييل ضمن تركيبة "مجلس السلام" في غزة، فيما سيشغل ملادينوف منصب الممثل السامي لغزة، والضابط الأميركي جاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية.

أعلن البيت الأبيض ليل الجمعة – السبت، عن تركيبة "مجلس السلام" في غزة، وذلك بعد الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وبدء اجتماعات لجنة إدارة القطاع التي يرأسها علي شعث.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي ما يلي أعضاء المجلس التنفيذي التأسيسي:

وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف

صهر ترامب، جاريد كوشنر

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير

المستثمر والملياردير الأميركي، مارك روان

رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا

نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت غابرييل

وقال البيت الأبيض، إن "كل عضو في المجلس التنفيذي سيتولى الإشراف على حقيبة محددة تعد حيوية لاستقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بناء قدرات الحوكمة، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وتعبئة رأس المال".

كما أعلن تعيين قائد قيادة العمليات الخاصة في "سنتكوم"، جاسبر جيفيرز، قائدا لقوة الاستقرار الدولية، "حيث سيقود العمليات الأمنية، ويدعم نزع السلاح الشامل، ويمكن من إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار بأمان".

فيما سيشغل عضو المجلس التنفيذي نيكولاي ملادينوف، منصب الممثل السامي لغزة، "ليعمل كحلقة وصل ميدانية بين ’مجلس السلام’ واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وسيدعم إشراف المجلس على جميع جوانب الحوكمة وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مع ضمان التنسيق بين المسارات المدنية والأمنية"؛ وفقا للبيت الأبيض.

وعين أريه لايتستون وجوش غرينباوم مستشارين رفيعي المستوى لـ"مجلس السلام"، على أن "يتوليا قيادة الإستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط وفعال".

وأشار إلى أنه يجري إنشاء مجلس تنفيذي لغزة دعما لمكتب الممثل السامي واللجنة الوطنية لإدارة غزة برئاسة شعث؛ الذي "سيسهم في دعم الحوكمة الفعالة وتقديم خدمات رفيعة المستوى تعزز السلام والاستقرار والازدهار لسكان غزة". على أن يشمل بالإضافة إلى ويتكوف وكوشنر وبلير وملادينوف وروان، كلا من:

وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان

مدير المخابرات المصرية، حسن رشاد

الوزيرة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي

الملياردير القبرصي الإسرائيلي، ياكير غباي

المبعوثة الأممية ومنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الهولندية سيغريد كاغ

وزير الشؤون الإستراتيجية القطري، علي الذوادي

ولفت البيت الأبيض، إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة "ستتولى الإشراف على إعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة، إلى جانب وضع الأسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة، ويتمتع الدكتور شعث بخبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والانخراط الدولي، ويعرف بقيادته البراغماتية وفهمه لواقع المؤسسات في غزة".

وذكر أن "الولايات المتحدة تؤكد التزامها الكامل بدعم هذا الإطار الانتقالي، والعمل بالشراكة الوثيقة مع إسرائيل، والدول العربية الرئيسية، والمجتمع الدولي، لتحقيق أهداف الخطة الشاملة. ويدعو الرئيس (ترامب) جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، لضمان التنفيذ السريع والناجح للخطة الشاملة".