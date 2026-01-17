ترامب يفرض رسوما جمركية على دول أوروبية بسبب غرينلاند

تشمل الرسوم الجمركية الجديدة، الدنمارك ودولا أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وأكد ترامب أنّ الرسوم "ستظل مستحقّة الدفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".

رئيس وزراء غرينلاند، نيلسن، في تظاهرة ضد ضم الجزيرة لأميركا (Getty Images)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 25% على المنتجات المستوردة من مجموعة من الدول الأوروبية، "إلى حين التوصل إلى اتفاق للشراء الكامل لغرينلاند".

تغطية متواصلة على قناة "موقع عرب 48" في "تليغرام"

وتشمل الرسوم الجمركية الجديدة، الدنمارك ودولا أوروبية أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، نشرت قوات في غرينلاند قبل أيام.

وأفاد الرئيس الأميركي، في منشور على منصته "تروث سوشال"، بأنّه ابتداء من الأول من شباط/فبراير، ستخضع الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا، لرسوم جمركية بنسبة 10% على جميع المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "بحلول الأول من حزيران/يونيو، سترتفع الرسوم الجمركية إلى 25%، وستظل مستحقّة الدفع حتى يتم التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".

وقال ترامب إنّ "هذه الدول، التي تمارس هذه اللعبة الخطيرة للغاية، انتهجت مستوى من المخاطرة لا يمكن تقبّله، ولا الاستمرار فيه".

وأضاف "لذا؛ من الضروري من أجل حماية السلام والأمن العالمييَن، أن تُتخذ إجراءات قوية لإنهاء هذا الوضع، الذي من المرجّح أن يكون خطيرا، بسرعة وبدون أي شك".

وسارع قادة أوروبيون الى إدانة إعلان ترامب، مشيرين إلى التباحث في ما بينهم للتوصل إلى رد مشترك.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في بيان مشترك، من "دوامة خطيرة".

وأكدت الدنمارك، على لسان وزير خارجيتها، أنها فوجئت بموقف ترامب.

وقال وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسن، في بيان صحافي، إنّ "الهدف من زيادة الوجود العسكري الأوروبي في غرينلاند، الذي أشار إليه الرئيس ترامب، هو تحديدا تعزيز الأمن في القطب الشمالي".

وفي فرنسا، اعترض الرئيس إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس"، قائلا إنّ "التهديدات بفرض رسوم جمركية غير مقبولة، ولا مكان لها في هذا السياق".

كذلك أكد رئيس الحكومة السويدية، أولف كريسترسن، أنّ بلاده "لن تخضع للترهيب".

وفي بريطانيا، اعتبر رئيس الوزراء، كير ستارمر، أنّ "فرض رسوم جمركية على الحلفاء، الذين يسعون إلى تحقيق الأمن المشترك لأعضاء الناتو أمر خاطئ تماما"، مضيفا "سنتابع هذا الأمر في اتصال مباشر مع الإدارة الأميركية".

رسوم ترامب الجمركية تهدد بأزمة غير مسبوقة

منذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية على صادرات غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك ردا على ما تعتبره إدارته ممارسات تجارية غير عادلة، وأداة ضغط على الحكومات.

ويهدد إجراؤه الأخير بالتسبب بأزمة غير مسبوقة داخل حلف شمال الأطلسي، خصوصا أنّ الولايات المتحدة، التي تعدّ أبرز أركانه، تهدد بالاستيلاء على إقليم تابع لعضو آخر في الحلف، هو الدنمارك.

ومنذ عودته إلى السلطة، أعلن ترامب مرارا عن نيته الاستحواذ على الجزيرة القطبية الشاسعة، والغنية بالمعادن.

وأكد أنه سيستولي عليها "بطريقة أو بأخرى"، بحجة أنّ هذا أمر ضروري لمواجهة التقدم الروسي، والصيني في القطب الشمالي.

ومع ذلك، أشار السبت إلى أنّه "منفتح على التفاوض فورا مع الدنمارك أو أي من هذه الدول".

الدنمارك وغرينلاند ترفضان فكرة البيع

في الأثناء، شهدت نوك عاصمة غرينلاند، ومدن دنماركية عدة، من بينها العاصمة كوبنهاغن، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على رغبة ترامب في الاستحواذ على الجزيرة.

في وسط نوك، تجمّع آلاف من المتظاهرين، من بينهم رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، تحت أمطار خفيفة.

وكانوا يلوّحون بعلم غرينلاند، ويرتدون قبعات كُتب عليها "اجعلوا أميركا ترحل"، ويؤدون أغاني الإنويت التقليدية.

وتظاهر حشد من الأشخاص في ساحة مبنى بلدية كوبنهاغن، حاملين أعلام غرينلاند والدنمارك، وهتفوا "كالاليت نونات"، وهو اسم غرينلاند باللغة المحلية.

ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارة "اجعلوا أميركا ترحل"، في تحوير لشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، بالإضافة إلى عبارة "الولايات المتحدة لديها أصلا الكثير من الثلوج".

وفي حديث إلى وكالات صحافية، قالت الموظفة في منظمة "أكشن إيد الدنمارك"، كيرستن هيورنهولم، التي شاركت في التظاهرة في كوبنهاغن "من المهم عندي المشاركة، لأن الأمر يتعلق أساسا بحق شعب غرينلاند في تقرير مصيره. لا يمكننا أن نخضع للترهيب من قبل دولة أو حليف. إنها مسألة قانون دولي".

وسار العديد من المسؤولين السياسيين الدنماركيين، من بينهم رئيسة بلدية كوبنهاغن، مع المتظاهرين.

وأمام السفارة الأميركية، تناوب عدد من المنظمين على منصة وهم يغنون، ويرددون شعارات "غرينلاند ليست للبيع"، معربين عن أملهم في أن يرى ممثلو الولايات المتحدة هذا الحشد الكبير، وذلك في ظل وجود وفد من الكونغرس في كوبنهاغن.

ونُظمت تظاهرات أخرى في مدن أخرى في البلاد.

المخاوف الأمنية بخصوص القطب الشمالي

في كوبنهاغن، أبدى وفد يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي دعمهم لغرينلاند، وذلك في اليوم الأخير من زيارتهم التي التقوا خلالها رئيسة الوزراء الدنماركية، ورئيس حكومة غرينلاند، وعددا من رؤساء الشركات، إضافة إلى نواب في البرلمان الدنماركي.

وأشاد السيناتور الديمقراطي، كريس كونر، الذي يرأس الوفد، بتحالف عمره 225 عاما مع الدنمارك، وأكد "عدم وجود تهديدات مباشرة لغرينلاند".

وأضاف "لكننا نتشارك مخاوف فعلية بشأن الأمن في القطب الشمالي مستقبلا، مع التغير المناخي، وانحسار الطبقة الجليدية، وتطور الملاحة البحرية"، مشددا على ضرورة "دراسة سبل تحسين الاستثمار في أمن القطب الشمالي".

وجاءت تظاهرات السبت بعد ثلاثة أيام من اجتماع في واشنطن بين مسؤولين أميركيين ودنماركيين ومن غرينلاند، انتهى بالخلاف، إذ أقر وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بـ"عدم التمكن من تغيير الموقف الأميركي".

وبحسب آخر استطلاع نُشرت نتائجه في كانون الثاني/يناير 2025، يعارض 85% من سكان غرينلاند الانضمام إلى الولايات المتحدة، في حين يؤيده 6% فقط.