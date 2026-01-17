زعماء دول يتلقون دعوات للانضمام إلى "مجلس السلام" لغزة.. من نعرف منهم؟

قالت أربعة مصادر، السبت، إن زعماء فرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا من المدعوين للانضمام إلى "مجلس السلام". وأكد مكتبا الرئيسين المصري والتركي دعوتهما.

قال دبلوماسيون، إن زعماء عدة دول تلقوا السبت رسالة تدعوهم للانضمام إلى ما يُسمى "مجلس السلام" الذي تقوده الولايات المتحدة، وسيهدف في بدايته إلى إنهاء الحرب في غزة ثم التوسع لحل صراعات في أماكن أخرى.

وأعلن البيت الأبيض الجمعة، أسماء بعض أعضاء هذا المجلس الذي سيستمر بعد دوره المتمثل في الإشراف على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي يشهد وقف إطلاق نار هشا دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر. وتشير الخطة التي كشف عنها البيت الأبيض في تشرين الأول/ أكتوبر إلى أن ترامب سيرأس المجلس.

ترامب وسيط السلام عالميا

وقال ترامب لـ"رويترز" في مقابلة أجريت معه قبل أيام "في رأيي، سيبدأ الأمر بغزة ثم سنتعامل مع الصراعات عند نشوبها".

وسبق أن قال كثير من خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عنها، إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة منطقة ليست أميركية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في حرب العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو. ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان مزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلن البيت الأبيض أيضا "مجلسا تنفيذيا لغزة" مؤلفا من 11 عضوا يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيغريد كاغ، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير جاباي، إلى جانب بعض أعضاء المجلس التنفيذي.

لكن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إن إعلان هذا المجلس لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياساتها، وذلك في إشارة محتملة إلى وجود فيدان في المجلس، إذ تعارض إسرائيل مشاركة تركيا.

فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا بين دول مدعوة

تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 450 فلسطينيا، بينهم أكثر من 100 طفل، منذ بدء سريانه في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وتسببت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في استشهاد عشرات الآلاف وأزمة جوع ونزوح سكان غزة بالكامل. ويقول كثير من خبراء حقوق الإنسان والباحثين، بالإضافة إلى لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، إن هذه الحرب ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وتدعي إسرائيل أن حربها دفاعا عن النفس إثر هجوم حركة حماس.

وأكد مكتبا الرئيسين المصري والتركي دعوتهما. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دُعيت لتمثيل الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدران دبلوماسيان، إن رسالة الدعوة تضمنت "ميثاقا".

وذكر أحد الدبلوماسيين المطلعين على الرسالة "إنها ’الأمم المتحدة الخاصة بترامب‘ وتتجاهل أساسيات ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أن الرسالة وصفت المجلس بأنه "نهج جديد وجريء لحل الصراعات العالمية".

وقال البيت الأبيض إن المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت غابرييل مستشار ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.

وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجر جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأميركية قائدا لقوة الاستقرار الدولية. وكان قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر قد أجاز للمجلس والدول المتعاونة معه تشكيل هذه القوة في غزة.