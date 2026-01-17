مفاوضون أوكرانيون يصلون واشنطن لبحث إنهاء الحرب

ستعقد المحادثات في ميامي قبل أيام من مرور أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصل مفاوضون أوكرانيون الى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مبعوثين أميركيين سعيًا لإنهاء الحرب مع روسيا المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وسيلتقي الوفد بستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

وستعقد المحادثات في ميامي قبل أيام من مرور أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت تسعى كييف للحصول على توضيحات بشأن الضمانات الأمنية من الحلفاء في إطار اتفاق سلام.

وكتب كيريلو بودانوف، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، على منصات التواصل "وصلنا الى الولايات المتحدة. سنجري برفقة (أمين مجلس الأمن القومي) رستم عمروف و(المفاوض) ديفيد أراخاميا، محادثات مهمة مع شركائنا الأميركيين بشأن تفاصيل اتفاق السلام".

وأضاف "من المقرر عقد اجتماع مشترك مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر و(وزير الجيش الأميركي) دانيال دريسكول".