آلية "مكافحة الإكراه" سلاح تجاري أوروبي لمواجهة تهديدات ترامب

يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال تواصله الذي يمتد "طيلة اليوم مع نظرائه الأوروبيين"، الأحد، طلب "تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه"، في حال تنفيذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية، وفق ما أفاد مقربون منه.

ويتطلب تفعيل هذه الآلية غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وتتيح تجميد الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الأوروبية، أو منع استثمارات معينة.

وأوضح مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي أن التهديدات التجارية الأميركية: "تثير تساؤلات حول مدى صحة الاتفاقية"، المتعلقة بالرسوم الجمركية، والتي أُبرمت بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تموز/يوليو الماضي.

أداة "مكافحة الإكراه": سلاح تجاري فعال لم تستخدمه أوروبا بعد

صُممت هذه الاداة لتكون آلية ردع، لمواجهة أي دولة تستخدم إجراءات تجارية للضغط على إحدى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتيح هذه الأداة تقييد الواردات الآتية من دولة ما، أو الحد من وصولها إلى بعض المناقصات، والأسواق العامة، أو حظر بعض الاستثمارات.

وبحسب نصوص الاتحاد الأوروبي، تتحقق شروط "الإكراه الاقتصادي" عندما تقوم دولة ثالثة "بتطبيق، أو التهديد بتطبيق إجراء يؤثر على التجارة، أو الاستثمارات"، بهدف التدخل "في الخيارات السيادية المشروعة للاتحاد الأوروبي، أو لإحدى الدول الأعضاء".

وكان المفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، قال، عند اعتماد الأداة في حزيران/يونيو 2023، إن هذه الآلية "ستسمح لنا بالدفاع بثقة أكبر عن حقوقنا، ومصالحنا المشروعة".

وفي ذلك الوقت، طُرح احتمال استخدام هذا السلاح الاقتصادي الجديد في الخلاف بين ليتوانيا والصين، إذ اتهمت الدولة الواقعة في منطقة البلطيق بكينَ بحظر صادراتها، احتجاجا على إحداث تمثيل دبلوماسي تايواني في فيلنيوس.

كان ذلك قبل عودة دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، جاعلا من الرسوم الجمركية أداته المفضلة في ولايته الثانية.

سلاح نووي اقتصادي

كان احتمال اللجوء إلى هذه الأداة قد طُرح أيضا في ربيع العام 2025، ردا على رسوم جمركية أعلنها الرئيس الأميركي، لكن الدول الـ27 لم تُقدِم على تفعيلها، ما أثار استياء بعض النواب الأوروبيين. وحذّر محلّلون من أن قدرة الردع تبقى ضعيفة إذا لم تُستخدم هذه الأداة يوما.

وأثارت تهديدات أطلقها ترامب السبت برفع الرسوم الجمركية على ثماني دول أوروبية، إذا لم تقدم على تسهيل بيع غرينلاند "بشكل كامل" للولايات المتحدة، ردود فعل قوية داخل الاتحاد الأوروبي، وأعادت إحياء النقاش بشأن تفعيل الأداة.

وطالبت رئيسة كتلة الوسط في البرلمان الأوروبي، فاليري هايي، بتفعيل هذه الآلية.

وقالت إن "الولايات المتحدة تُجري حسابا خاطئا ليس خطيرا فحسب، بل قد يكون مؤلما"، مضيفة أن "أداة مكافحة الإكراه هي سلاحنا النووي الاقتصادي".

ورأت أنه يجب التحضير للجوء إلى هذه الأداة، "لأنها صُممت تحديدا للرد على حالات مماثلة من الترهيب الاقتصادي".

وفي سياق الرد على تهديدات ترامب، قال رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيرد في حالة تنفيذ التهديدات الأميركية، بفرض رسوم جمركية على الحلفاء الأوروبيين بسبب غرينلاند، لكنّه أوضح أنّ من السابق لأوانه التفكير في استخدام "أداة مكافحة الإكراه"، الخاصة بالتكتل.

وأضاف مارتن "لقد ازدادت الوتيرة هنا بشكل كبير جدا، وبسرعة كبيرة جدا. لا شكّ في أنّ أوروبا ستردّ بالطبع في حالة فرض هذه الرسوم الجمركية، وسيؤدي ذلك إلى وضع خطير للغاية على الصعيد العالمي".

وذكر في مقابلة مع هيئة البث والإذاعة الأيرلندية أنّ "من الواضح أنّه لا بدّ من إجراء حوار لمنع حدوث ذلك، نحن لم ندخل في تفاصيل بعد، وأعتقد أنّ استخدام أداة مكافحة الإكراه سابق لأوانه بعض الشيء اليوم، ولكن بالطبع قد يتم طرحه على الطاولة".

ويبقى السؤال: كم من الوقت سيستغرق تفعيل هذه الأداة؟ وما مدى نطاقها الفعلي؟ إذ لا تزال تساؤلات كثيرة قائمة، كون هذه الآلية لم تُستخدم قط.

وعمليا، تستطيع المفوضية الأوروبية إطلاق الإجراء من تلقاء نفسها أو بطلب من دولة عضو.

ويجب بعد ذلك أن يوافق مجلس أوروبا على قرار تفعيلها بغالبية مؤهلة، أي بدعم ما لا يقل عن 55% من الدول الأعضاء، التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.

وفي حال الموافقة، تبدأ مرحلة وساطة بلا مهلة زمنية محددة، تحاول خلالها المفوضية إقناع الدولة المعنية بوقف الإجراءات المطعون بها.

وإذا فشلت الوساطة، تقترح المفوضية إجراءات الرد الأنسب من ضمن ترسانتها.