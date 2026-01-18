إقالة رئيس شركة اتصالات إيرانية لعدم امتثاله لقرار حجب الإنترنت

"أُقيل علي رضا رفيعي من منصبه، بعد نحو عام على رأس إيرانسل"، بحسب وكالة أنباء إيرانية، أشارت إلى أنّ الشركة "لم تمتثل لأوامر الجهات صاحبة الشأن بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتقييد الوصول إلى الإنترنت في حالة الأزمات".

وقُطع الاتصال بالشبكة ليل الثامن من كانون الثاني/ يناير، مع اتساع نطاق تحركات احتجاجية شهدتها البلاد، كانت قد بدأت أواخر كانون الأول/ ديسمبر، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.

ومنذ ذلك الحين، تعذّر الاتصال بالشبكة العالمية، علما بأن بعض الخدمات عادت، الأحد، بشكل محدود. وأفاد الإعلام المحلي بأنّ السلطات في إيران، تعتزم إعادة الانترنت بشكل تدريجي.

وتابعت: "قررت الجهات المختصة إقالة الرئيس التنفيذي لإيرانسل، لعدم الالتزام بالقواعد المعلنة في حالة الأزمات".

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، أُتيحت، الأحد، إمكانية الوصول الى خدمات غوغل "عبر جميع خطوط الهاتف المحمول، ومزودي الخدمة" في البلاد.

وأُسّست شركة إيرانسل عام 2005، وتقول إنّ لديها 70 مليون مشترك.