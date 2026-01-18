الرئيس الإيراني يحذّر من أن هجوما على المرشد الأعلى سيكون بمثابة إعلان حرب

كتب بزشكيان في منشور على منصة إكس، إنّ "الهجوم على القائد العظيم لبلادنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني"، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع بوليتيكو إن "الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران"

حذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد، من أنّ أي هجوم على المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، سيكون بمثابة إعلان حرب.

وكتب بزشكيان في منشور على منصة إكس، إنّ "الهجوم على القائد العظيم لبلادنا يرقى إلى مستوى حرب شاملة مع الشعب الإيراني"، وذلك غداة قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع بوليتيكو إن "الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران".

وفي سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إلغاء أحكام إعدام بحق 800 شخص من المتظاهرين، بأنها "غير مسؤولة" و"غير صحيحة".

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن "الأحاديث المتعلقة بإعدام 800 شخص في إيران غير مسؤولة وغير صحيحة، فقرارات المحاكم تستغرق وقتا، ولا يمكن البت في مثل هذه المسألة المهمة بهذه السرعة".

وفي معرض رده على سؤال حول إغلاق بعض السفارات أثناء الاحتجاجات في إيران، قال بقائي، إنه "بسبب قطع الإنترنت والقلق الذي أفرزته الأحداث، عاد دبلوماسيون من بعض السفارات إلى بلدانهم، لكن لم تُغلق أي سفارة".

وأضاف: "نأمل أن يعود الدبلوماسيون الذين غادروا مؤقتا في أقرب وقت، وأن تعود أعمال السفارات إلى طبيعتها".

والجمعة، قال ترامب: "أقدر جدا قيام الحكومة الإيرانية بإلغاء جميع عمليات الإعدام التي كان من المقرر تنفيذها أمس (أكثر من 800 عملية). شكرًا".

والأربعاء الماضي، صرح ترامب، أنه تلقى معلومات تفيد بتوقف عمليات الإعدام في إيران، وأنه لا توجد حاليا أي خطط لتنفيذ إعدامات أو أحكام إعدام.

وأضاف حينها: "إذا حدث أمر كهذا فسيحزننا جميعا. لكن بحسب المعلومات التي وصلتني، فإن عمليات الإعدام توقفت".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن عدد قتلى الاحتجاجات من الإيرانيين ارتفع إلى 3 آلاف و308 أشخاص، بعد أن كان السبت 3 آلاف و90 شخصا.