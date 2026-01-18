ترامب يشترط دفع مليار دولار لعضوية دائمة بـ"مجلس السلام" في غزة

مسودة ميثاق "مجلس السلام" تكشف اشتراط إدارة ترامب مساهمة مالية لا تقل عن مليار دولار لعضوية دائمة في المجلس، مع تركيز صلاحيات القرار والتمويل بيد الرئيس الأميركي واعتراضات دولية على الصيغة المقترحة.

تعمل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تثبيت قواعد مالية وسياسية صارمة لعضوية "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة، تتضمن إلزام الدول الراغبة بعضوية دائمة بتقديم مساهمة نقدية لا تقل عن مليار دولار.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مسودة ميثاق اطّلعت عليها وكالة "بلومبرغ"، يتولى ترامب رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، ويتمتع بصلاحيات مركزية تشمل تحديد الدول التي تُوجَّه إليها دعوات الانضمام، إضافة إلى امتلاكه حق المصادقة النهائية على جميع قرارات المجلس.

وتوضح المسودة أن آلية اتخاذ القرار تقوم على التصويت بأغلبية الأصوات، بحيث تمتلك كل دولة عضو صوتًا واحدًا، غير أن أي قرار لا يدخل حيّز التنفيذ من دون موافقة رئيس المجلس.

وتنص الوثيقة على أن مدة عضوية الدول لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ.

وجاء في الميثاق: "تخدم كل دولة عضو لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز النفاذ، على أن تخضع لإمكانية التجديد بقرار من الرئيس".

وفي بند آخر، يميّز الميثاق بين الدول المساهمة ماليًا، إذ ينص على استثناء خاص للدول التي تقدم مساهمة نقدية تتجاوز مليار دولار خلال السنة الأولى.

وأضافت الوثيقة: "لا تنطبق مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أميركي نقدًا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز النفاذ".

وبذلك، تمنح المسودة أفضلية واضحة للدول التي تلتزم بالمساهمة المالية الأعلى، من حيث مدة العضوية واستمراريتها.

ويعرّف الميثاق "مجلس السلام" على أنه "منظمة دولية تسعى لتعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقائم على القانون، وضمان سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها".

وتشير الوثيقة إلى أن المجلس يصبح قائمًا رسميًا فور مصادقة ثلاث دول على الميثاق، كما تمنح الرئيس الأميركي صلاحية اعتماد الختم الرسمي للمجلس.

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن دعوات وُجِّهت إلى عدد من الدول الأوروبية للمشاركة في المجلس، في إطار توسيع عضويته الدولية.

غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن الصيغة المقترحة للميثاق أثارت تحفظات واسعة، لا سيما بسبب احتفاظ ترامب بالسيطرة المباشرة على أموال المجلس.

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا البند اعتُبر غير مقبول بالنسبة لمعظم الدول التي نوقش احتمال انضمامها، لما يحمله من تركيز غير مسبوق للسلطة المالية بيد رئيس المجلس.

وأضافت أن عدة دول تعمل حاليًا بشكل منسّق لمواجهة الصيغة المقترحة، وتسعى إلى التصدي لبنود الميثاق كما طُرحت، سواء عبر تعطيلها أو الدفع نحو تعديلها.

ويحذّر مراقبون من أن ترامب يحاول بناء بديل أو كيانًا منافسًا للأمم المتحدة، التي لطالما وجه إليها انتقادات حادة.

ويأتي ذلك في سياق ترتيبات أُعلن عنها أخيرًا، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، ليل الجمعة السبت، تركيبة "مجلس السلام"، بالتوازي مع انطلاق اجتماعات اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث.

وأوضح الإعلان أن المجلس يشرف على عمل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة شؤون القطاع موقتًا، إلى جانب مجلس تنفيذي أُنشئ لدعم عمل الممثل السامي نيكولاي ملادينوف واللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة.