سويسرا: مئات يتظاهرون ضد المنتدى الاقتصادي العالمي وترامب

شهدت مدينة دافوس السويسرية تظاهر المئات ضد المنتدى الاقتصادي، وحضور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. شهدت التظاهرة تنكّر البعض بأقنعة عليها صور بعض أثرياء العالم، مثل: إيلون ماسك، ومارك زوكربيرغ، وجيف بيزوس، وآخرين.

تظاهر نحو 300 شخص ضد المنتدى الاقتصادي العالمي، والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يحضره الأسبوع المقبل، في تجمّع مرخّص له، الأحد، في دافوس بسويسرا.

وقالت نائبة رئيس منظمة الشباب الاشتراكي، ناتالي روس، التي شاركت في التظاهرة، للإعلام "كان هناك دائما شكل من أشكال الانقسام بشأن المنتدى الاقتصادي العالمي، غير أنه يبدو أكثر حدة هذا العام بسبب مشاركة شخصيات مثل ترامب".

وسمحت دافوس بتجمّع 300 شخص فقط، في التحرك الذي نظمته المنظمة الشبابية السويسرية تحت شعار: "لا للمنتدى الاقتصادي العالمي - أوقفوا ترامب".

وقبل الانضمام إلى التجمّع، أغلق المشاركون، مؤقتا، الطريق المؤدي إلى منتجع التزلج لمدة ساعة ونصف تقريبا، بحسب وكالات.

وقالت روس إن "المنتدى الاقتصادي العالمي هو المكان الذي يجتمع فيه أقوى، وأغنى الأشخاص في العالم لمناقشة مستقبلنا، واتخاذ قرارات بشأنه، في ما يتعلق مثلا بالاقتصاد أو المناخ، وهو أمر يؤثر على الجميع، ويفعلون ذلك من دون أي شرعية ديمقراطية".

وأضافت "إذا نظرنا إلى قائمة المدعوين، سنجد مثلا ترامب حاضرا في المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، ونعتقد أن استضافة فاشيين مثل دونالد ترامب أمر غير مقبول بالنسبة للمنتدى، ولسويسرا عموما، لأن ذلك يُسهم في إضفاء الشرعية على أفعالهم".

وتنكر أحد المشاركين في التحرك بزي الرئيس الأميركي، ووضع أنف مهرج، وقبعة كتب عليها "لنجعل الحروب العالمية عظيمة مجددا"، في تحوير لشعار ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا".

كما وضع بعض المتظاهرين أقنعة وجوه رئيس شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، ومالك منصة "إكس" إيلون ماسك، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، ونائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، وهم يحملون أوراقا نقدية.

وحملت إحدى اللافتات صورا لماسك، ومؤسس "أمازون"، جيف بيزوس، والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، مع عبارة "يا مليارديرات دافوس: اصمتوا وادفعوا ضرائبكم".