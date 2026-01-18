مقتل امرأة وإصابات في خاركيف وانقطاعات واسعة للكهرباء في أوكرانيا

أوضح رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريكوف، عبر تلغرام أن امرأة قتلت إثر ضربة بطائرة مسيّرة على منزل، فيما أشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية أوليغ سينيغوبوف إلى أن الضحية شابة تبلغ 20 عاما.

قتلت امرأة وأصيب آخرون جراء ضربات روسية استهدفت مدينتي خاركيف وسومي شمال شرقي أوكرانيا، في حين شهدت المناطق التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق البلاد انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي نتيجة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية.

وأوضح رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريكوف، عبر تلغرام أن امرأة قتلت إثر ضربة بطائرة مسيّرة على منزل، فيما أشار رئيس الإدارة العسكرية المحلية أوليغ سينيغوبوف إلى أن الضحية شابة تبلغ 20 عاما.

وفي سومي، أفادت خدمات الطوارئ بأن ضربة جوية استهدفت منطقة سكنية وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ 7 سنوات، وألحقت أضرارا بـ15 مبنى.

تشن روسيا ضربات يومية على أوكرانيا منذ نحو 4 سنوات، وأدت الهجمات الأخيرة إلى تضرر شبكة الطاقة الأوكرانية بشكل كبير، ما تسبب بانقطاعات في الكهرباء والتدفئة خلال موجات صقيع شديدة.

وفي جنوب شرق أوكرانيا، أعلنت السلطات المعيّنة من روسيا أن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تسببت بانقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من مناطق زاباروجيا وخيرسون، مؤكدة أن المولدات تضمن تشغيل المنشآت الحيوية مثل المستشفيات وإمدادات المياه. وحذر المسؤولون من عقوبات بحق من ينشر لقطات تظهر استخدام أنظمة الدفاع الجوي أو آثار الضربات.

وفي سياق سياسي، وصل وفد أوكراني إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين حول خطة واشنطن لإنهاء الحرب، وسط صعوبة إحراز تقدم ملموس في جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل النزاع.