واشنطن تعلن قتل قيادي في تنظيم "القاعدة" مرتبط بهجوم تدمر في سورية

قالت "سنتكوم"، إن الجاسم كان على ارتباط بتنظيم "القاعدة"، من دون الخوض في تفاصيل صلته بتنظيم "داعش" أو بمنفذ هجوم تدمر.

قال الجيش الأميركي، السبت، إنه قتل في ضربة في شمال غرب سورية، قياديا في تنظيم "القاعدة" مرتبط بهجوم أوقع ثلاثة قتلى أميركيين في تدمر الشهر الماضي.

وجاء الإعلان عن العملية التي نُفّذت الجمعة بعد أسبوع على ضربات "واسعة النطاق" نفذتها قوات أميركية وحليفة ضد تنظيم "داعش" في سورية.

وكانت واشنطن قد أشارت إلى أن مسلّحا منفردا من تنظيم "داعش"، نفّذ هجوما في تدمر في 13 كانون الأول/ديسمبر أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين هم جنديان ومترجم مدني.

وجاء في منشور للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس"، أن المستهدف في ضربة الجمعة كان بلال حسن الجاسم الذي وصفته بأنه "قيادي إرهابي خطط لهجمات وكان مرتبطا بشكل مباشر بمقاتل تنظيم ’داعش’" الذي شن هجوم تدمر الشهر الماضي.

ومنفّذ هجوم تدمر، وفق وزارة الداخلية السورية، كان عضوا في قوات الأمن وكان من المقرر فصله بسبب حمله "أفكارا تكفيرية أو متطرفة".

والمستهدفون في هجوم تدمر كانوا ضمن طاقم "عملية العزم الصلب"، التسمية الرسمية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الذي سيطر على مساحات شاسعة في العراق وسورية في العام 2014.

وتنشر الولايات المتحدة في سورية والعراق جنودا في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الذي شكّلته في العام 2014، بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدين إلى حين دحره من آخر معاقله في العراق في العام 2017 وفي سورية في العام 2019.

وتنتشر القوات الأميركية في سورية بشكل رئيسي في مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية "قسد" في شمال وشمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تركز واشنطن وجودها العسكري على مكافحة التنظيم ودعم حلفائها المحليين.

وأعلنت "سنتكوم" توجيه "ضربات لأكثر من مئة من البنى التحتية ومواقع الأسلحة التابعة لتنظيم ’داعش’" في إطار عملية "عين الصقر" التي أطلقتها الولايات المتحدة ردا على هجوم تدمر.

كما أعلنت القبض على أكثر من 300 من مقاتلي التنظيم والقضاء على 20 آخرين في العام الماضي في سورية.