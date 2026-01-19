بعد اختطاف مادورو... 7 عوامل تحدد تحول فنزويلا إلى المسار الديمقراطي

رغم اختطاف الولايات المتحدة لمادورو استجابة لطلب خبراء الأمن القومي الأميركي، لا يزال الوضع في فنزويلا غير واضح. ووفق خبراء، فإنّ تحوّل النظام في البلاد إلى النظام الديمقراطي متأثر بعوامل 7، فما هي؟

حدّد الخبراء 7 عوامل رئيسة سوف تحدد ما إذا كانت فنزويلا ستنتقل في نهاية المطاف إلى الديمقراطية، أو "ستبقى رهينة لدكتاتورية تشافيزية، أو ستنحدر إلى الفوضى".

وردت هذه العوامل في تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية، ذكرها الدكتور الباحث في معهد الأمن العالمي والأمن القومي بجامعة جنوب فلوريدا، روبرت بوريل، والدكتور عضو هيئة تدريس كلية الحرب في الإمارات، هومر هاركينز.

طالما حث خبراء الأمن القومي أميركا على اتخاذ إجراءات حاسمة، لمواجهة التهديد المتصاعد للأمن القومي، الذي يشكله النظام في فنزويلا. وفي 3 كانون الثاني/ يناير، نفّذت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عملية عسكرية نجحت في اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، ثم نقله وسجنه في نيويورك. ورغم ذلك، لا تزال الإستراتيجية الخاصة بانتقال فنزويلا نحو الحرية، والديمقراطية، والازدهار غير واضحة.

1- ماذا تريد إدارة ترامب؟

أفاد موقع "بوليتيكو"، بحسب بوريل وهاركينز، في 5 كانون الثاني/ يناير من الشهر الجاري، بأنّ إدارة ترامب قدّمت 4 مطالب للحكومة الجديدة في فنزويلا، بقيادة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز. تمثلت في: الحد من تدفق المخدرات إلى أميركا، وإخراج العناصر الإيرانية والكوبية، وغيرها من العناصر التابعة لدول معادية من البلاد، ووقف بيع النفط لخصوم واشنطن، والإعداد لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

وتنسجم هذه المطالب مع إستراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025، والتي تهدف إلى ترسيخ الاستقرار في نصف الكرة الغربي.

وتركز رودريغيز حاليا على تثبيت موقعها في السلطة، بتأييدها لنيكولاس مادورو بوصفه الرئيس المنتخب الشرعي، في تصريح لم يكن موجها لأميركا مباشرة، بل هدف إلى حشد الدعم من أنصار النظام. ومع ذلك، تشير تقارير متعددة إلى أن رودريغيز منفتحة على التعاون مع أميركا.

وتتبنى أميركا سياسة "العصا والجزرة"؛ لضمان امتثال رودريغيز. وسيكون المؤشر الرئيس على التعاون هو سماح القوات الأميركية ببيع النفط الخام الفنزويلي.

2- ماذا يريد الشعب الأميركي؟

يرى بوريل وهاركينز أنّ إدارة ترامب في وضع صعب، وحساس للغاية في سعيها إلى كسب الدعم الداخلي للتدخل العسكري في فنزويلا. وقد خاض ترامب حملته الرئاسية على أساس التعهد بعدم خوض حروب خارجية جديدة، كما أن قاعدته المعروفة بحركة "ماجا"، (لنجعل أميركا عظيمة مجددا)، تهتم أكثر بالأجندة الداخلية.

وفي المقابل، وصف خصوم ترامب في اليسار الأميركي العملية بأنّها: مثال صارخ على الانفلات الإمبريالي الأميركي، في حين عبر كثيرون عن تأييدهم الإطاحة بمادورو، لكنهم أبدوا في الوقت ذاته تشككهم في الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس.

وفي رد فعل على ذلك، سعى ترامب إلى تنشيط قاعدته الشعبية، من خلال تركيز خطابه على الهيمنة الأميركية على النفط الفنزويلي، وما قد تؤدي إليه من فوائد للاقتصاد الأميركي.

ورغم ذلك، لا يزال الدعم الداخلي منقسما في هذا الشأن، ويمنح هذا الواقع إدارة ترامب هامشا محدودا للمناورة السياسية، ومن المتوقع أن يتجنب البيت الأبيض تقديم دعم عسكري مباشر لجهود تحقيق الاستقرار الداخلي في فنزويلا.

وإذا ما تراجع الدعم لإجراءات ترامب أكثر، يرجح أن تنهي واشنطن تدخلها في فنزويلا بالكامل، ما سوف يقضي على فرص الانتقال الديمقراطي هناك.

3- ماذا سيفعل خلفاء مادورو؟

عقب اختطاف مادورو، برزت في كاراكاس كتلتان رئيستان: الأولى كتلة رودريغيز، وتضم الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، وشقيقها رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، وهما من أنصار التيار التشافيزي، المتشددين. ولا يواجه أي منهما اتهامات جنائية في أميركا، ما يمنحهما هامشا من المرونة للتواصل مع واشنطن على أساس تصالحي.

أما الكتلة الثانية، الأكثر تشددا، فهي تضم وزير الدفاع، بادرينو لوبيز، ووزير الداخلية، ديوسدادو كابيو. ويواجه كل من لوبيز، وكابيو لوائح اتهام في أميركا، مع رصد مكافآت مقدارها: 15 مليون دولار، و25 مليون دولار بالترتيب، مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليهما.

وحتى الآن، تعيش الكتلتان في "سلام بارد"، ربما لأنّهما تدركان أنّ الانقسام الداخلي سيكون سلوكا يفتقر إلى الحكمة في ظل الضغوط الأميركية، وأنّ الدخول في عداء صريح يهدد التحول نحو الحكم الديمقراطي .

4- هل ستتمكن المعارضة في فنزويلا من اغتنام اللحظة؟

تواصل زعيمة المعارضة الفنزويلية، الحائزة نوبل للسلام عام 2025، ماريا كورينا ماتشادو، التواصل النشط مع أنصارها عبر منصة "إكس" منذ اختطاف مادورو، مؤكدة أنّ الانتقال إلى الديمقراطية بات وشيكا، وطالبت النظام بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين. ويبدو أن رودريغيز سوف تستجيب لذلك.

أما اللاعب الرئيس الآخر في صفوف المعارضة فهو: إدموندو غونزاليس، الذي خاض السباق الرئاسي بدلا من ماتشادو بعد استبعادها من انتخابات 2024. وبحسب معظم المراقبين، فاز غونزاليس بفارق مريح، واعترفت به واشنطن، وعدد من دول أميركا اللاتينية رئيسا شرعيا. وبعد الانتخابات، أُعلن فوز مادورو، وأُصدرت مذكرة توقيف بحق غونزاليس، الذي فر إلى إسبانيا، والذي قد يعود حال سمحت الظروف.

ومن المقرر أن تلتقي كورينا ماتشادو الرئيسَ الأميركي هذا الأسبوع، ويتركز جدول أعمالها بوضوح على تسهيل التحول إلى النظام الديمقراطي في البلاد.

وإذا ما أيدت المؤسسات الفنزويلية عملية الانتقال السياسي، سوف تزداد فرص تحقيق نجاح إستراتيجي مفيد لفنزويلا، وأميركا، ونصف الكرة الغربي ازديادا ملحوظا.

5- ما الدور الذي ستلعبه الأمم المتحدة؟

دعا مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ، يوم 5 كانون الثاني/ يناير، عقب العملية العسكرية الأميركية. وشملت الدول التي أعربت عن معارضتها للإجراءات الأميركية، كونها تمثل "انتهاكا للقانون الدولي": الصين، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، والبرازيل، وكولومبيا، ونيكاراغوا، وكوبا.

ويتوقع أن تستغل الصين ملف فنزويلا في مفاوضاتها المقبلة، سعيا إلى إقناع شركاء أميركا التقليديين، وحلفائها بالانضمام إلى تحالف "بريكس بلس".

يشار إلى أن وجود دعم دولي واسع لحكومة شرعية في فنزويلا أساسي، إذا ما أريد للديمقراطية، وسيادة القانون أن تعودا إلى دولة توصف الآن بـ"دولة فاشلة".

6- كيف ستتفاعل أميركا اللاتينية ومنظمة الدول الأميركية؟

عقدت منظمة الدول الأميركية اجتماعا طارئا، يوم 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، بناء على دعوة من كولومبيا، والمكسيك. سعت الدولتان إلى خلق موقف موحد معارض لتدخل أميركا، برفقة دول أخرى في نصف الكرة الغربي.

وجاءت المعارضة الملحوظة لإجراءات ترامب من: كولومبيا، والمكسيك، والبرازيل، وهندوراس، وجامايكا. ولكن قائمة الدول المؤيدة للتدخل الأميركي كانت أكبر بكثير. وأما الدول التي أبدت معارضة معتدلة لعملية أميركا فتشمل: تشيلي، وأوروغواي.

وأدان الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الأحد، العملية الأميركية؛ كونها "فصلا مؤسفا" من شأنه أن يقوض القانون الدولي، ويهدد الاستقرار الإقليمي، والتجارة، ويزيد من تدفق اللاجئين.

وليس من الواضح ما إذا كانت كولومبيا، والمكسيك، والبرازيل ستسعى إلى الحد من التدخل الأميركي، وهي دول قوية، وذات نفوذ، ولكن يبقى من غير المرجح أن يحدث مثل هذا التحالف.

وإذا استجابت منظمة الدول الأميركية للتوقعات الثقافية، التي تقول: إنّ الدول في نصف الكرة الغربي ينبغي لها أن تكون ديمقراطية، فسوف تتسارع وتيرة انتقال فنزويلا إلى المسار الديمقراطي.

7- هل تلعب الجهات غير الحكومية والمنظمات الإجرامية دورا معطِّلا؟

لا يمكن تجاهل أنّ العديد من الجهات غير الحكومية ذات النفوذ، والقوة في فنزويلا، وعلى المستوى الإقليمي لا تزال موجودة، مثل: جيش التحرير الوطني، والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وعصابات "تْرين دي أراجوا"، و"خاليسكو نييفا جينيراسيون"، و"سينالوا".

وعلى مدار سنوات، نشطت الشبكات الإجرامية في فنزويلا دون محاسبة، ويظل من المهم معرفة كيف ستتفاعل هذه الجهات مع الأحداث الجارية بالبلاد، إذ إنّ شراكة حكومة مستقبلية مع أميركا، إضافة إلى الانتقال إلى الديمقراطية، تهدد مصالحها وأرباحها.

وفي ختام التحليل، يؤكد بوريل وهاركينز أنّ هذه العوامل الــ7 هي التي سوف تحدد مستقبل فنزويلا، وأوضحا أنّ إزاحة مادورو تشكل منعطفا تاريخيا لفنزويلا، ولكن ذلك لا يضمن في حد ذاته الانتقال إلى الحرية، أو الديمقراطية، أو الاستقرار، وأنّ البلاد تقف عند مفترق طرق.