مصرع 19 شخصا جراء حرائق واسعة في جنوب تشيلي وفرض حظر تجول في المناطق المنكوبة

لقي 19 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء حرائق واسعة اجتاحت مناطق في جنوب تشيلي، فيما أعلنت السلطات حالة الكارثة الطبيعية وفرضت حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة في جنوب تشيلي إلى 19 على الأقل، بحسب ما أعلنت السلطات التشيلية، فيما أصدر الرئيس غابرييل بوريتش مرسومًا بفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع.

وقال وزير الأمن، لويس كورديرو، إن العدد الإجمالي للضحايا بلغ 19 شخصًا، مشيرًا إلى أن 18 منهم قضوا في منطقة بيوبيو، فيما سُجلت حالة وفاة واحدة في منطقة نوبلي. وكان الرئيس بوريتش قد أعلن في وقت سابق عن مقتل 18 شخصًا، محذرًا من احتمال ارتفاع الحصيلة.

وأوضح كورديرو أن أكثر من 50 ألف شخص أُجبروا على إخلاء منازلهم، في حين أفادت السلطات بتدمير ما لا يقل عن 300 منزل حتى الآن، مع توقعات رسمية بأن يتجاوز العدد الفعلي للمنازل المدمرة ألف منزل.

واندلعت الحرائق، يوم السبت، في مقاطعتي نوبلي وبيوبيو، الواقعتين على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو، في ظل موجة حر شديدة ورياح قوية ساهمت في انتشار النيران بسرعة كبيرة.

وفرضت السلطات حظر تجول ليلي في عدد من المناطق المتضررة في إقليم بيوبيو، ولا سيما في بلدتي ليركوين وبينكو، حيث وصف الرئيس الأوضاع بأنها "بالغة الخطورة". وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن النيران التهمت بالكامل عشرات المنازل في البلدتين.

وقال رئيس بلدية بينكو، رودريغو فيرا، إن 14 شخصًا لقوا حتفهم في بلدته وحدها، بينما طغت مشاهد الدمار على بلدة ليركوين الساحلية المجاورة.

ونقل شهود عيان أن النيران انتشرت خلال دقائق، ما حال دون إنقاذ الممتلكات، واضطر عشرات السكان إلى الفرار نحو الشاطئ للنجاة من ألسنة اللهب.

وأشار مدير المؤسسة الوطنية للغابات (كوناف) في بيوبيو، إستيبان كراوس، إلى أن الأحوال الجوية "صعبة للغاية"، وأن الحرائق "خارجة تمامًا عن السيطرة"، في ظل توقعات بتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، مع هبوب رياح قوية.

ووصف وزير الداخلية، ألفارو إليزالدي، الوضع بأنه "معقد"، محذرًا من أن الساعات المقبلة قد تشهد تفاقمًا إضافيًا بسبب الظروف المناخية غير المواتية.

وأعلنت السلطات حشد نحو 3700 عنصر إطفاء، فيما أعلن الرئيس بوريتش حالة الكارثة الطبيعية، وهو ما يسمح بنشر قوات الجيش للمساعدة في جهود الإطفاء والإغاثة.

وتأتي هذه الحرائق في سياق تصاعد لافت لحرائق الغابات في تشيلي خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث شهدت البلاد في شباط/ فبراير 2024 واحدة من أسوأ الكوارث، عندما أودت حرائق واسعة بحياة 138 شخصًا قرب مدينة فينيا ديل مار.