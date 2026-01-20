اجتماع طارئ الجمعة بشأن إيران لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

تسلط رسالة بعثت بها عدّة دول، الضوء على "تقارير موثوقة عن أعمال عنف مروِّعة وقمع للمتظاهرين، وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".

حافلة في طهران، أُضرمت فيها النيران خلال الاحتجاجات (Getty Images)

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها، سيعقد اجتماعا طارئا، الجمعة المقبل، لمناقشة تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران، إثر حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للسّلطات.

وقال الناطق باسم مجلس حقوق الإنسان، باسكال سيم، في مؤتمر صحافي في جنيف: "طلبت آيسلندا، بالاشتراك مع ألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا والمملكة المتحدة، مساء الإثنين، عقد هذه الجلسة الاستثنائية".

إلى ذلك، أعربت أكثر من عشرين دولة أخرى في المجلس عن دعمها للطلب. وأشار سيم إلى أن قائمة الموقعين ستظل مفتوحة، حتى بدء الدورة.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، أكدت الدول الخمس المقدمة للطلب على ضرورة عقد دورة استثنائية، نظرا لأهمية الوضع وطابعه الملحّ.

وتسلط الرسالة الضوء على "تقارير موثوقة عن أعمال عنف مروِّعة وقمع للمتظاهرين، وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".

ويتطلب عقد دورة استثنائية موافقة ما لا يقل عن 16 دولة عضوا (ثلث مجموع الأعضاء) في مجلس حقوق الإنسان.

وبدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ ديسمبر، على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية، القائمة منذ 1979.

وشكّلت هذه الاحتجاجات أكبر تحدّ تواجهه القيادة الإيرانية، منذ التظاهرات التي استمرت أشهرا في أواخر 2022، عقب وفاة مهسا أميني، أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.

وتراجع زخم الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، بينما أكد مسؤولون حكوميون بأنّ الهدوء عاد إلى البلاد، وذلك عقب حملة من القمع الشديد تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف، وترافقت مع حجب الإنترنت اعتبارا من الثامن من كانون الثاني/ يناير.

وأفادت أحدث إحصائيات منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (IHR) التي استشهدت بها الأمم المتحدة، بمقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا. إلا أن تقديرات أخرى تطرقت إليها المنظمة الحقوقية نفسها تشير إلى أن عدد القتلى الفعلي قد يصل إلى 20 ألفا.