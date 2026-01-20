ترامب ينشر صورة تظهر غرينلاند "أرضا أميركية"

في الصورة التي نشرها ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، ظهر في المقدمة وهو يحمل العلم الأميركي، بينما بدا خلفه نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

عبر الشاشة، الصورة التي نشرها ترامب (Getty Images)

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، صورة تبرز غرينلاند على أنها "أرض أميركية"، تزامنا مع تواصل تصريحاته التي تطالب بضم الجزيرة إلى بلاده.

وفي الصورة التي نشرها ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، ظهر في المقدمة وهو يحمل العلم الأميركي، بينما بدا خلفه نائبه جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو.

كما تضمنت الصورة لافتة كتب عليها: "غرينلاند.. الأراضي الأميركية... تأسست عام 2026".

يُذكر أن ترامب أعلن أن بلاده "تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي"، وأنها "ضرورية لبناء القبة الذهبية".

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن "رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غرينلاند واضحة".

وتتبع غرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.