قطر: موقف أميركيّ مسؤول أدى إلى خفض التصعيد في المنطقة

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، وذكر خلالها أنّ "موقفا أميركيا مسؤولا، أدى إلى خفض التصعيد في المنطقة"، لافتا إلى أن "الاتصالات لا تزال جارية بين الأطراف المتعددة، لوضع خريطة طريق إيجابية للخروج من دائرة التصعيد، بشأن الأزمة مع إيران".

كما تأتي تصريحات الأنصاري فيما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد علّق، الأربعاء الماضي، شنّ ضربات عسكرية على إيران، "دعما" للمحتجين، بعد تلقيه نصائح من التداعيات السلبية لذلك على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وبشأن ذلك، أوردت "وول ستريت جورنال" في تقرير، أنه بينما كان المسؤولون في الجيش الأميركي يستعدون لشن الضربات لتنفيذ تهديدات ترامب بالتدخل عسكريا، تراجع عن ذلك "تتويجا لما يقرب من أسبوع من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حذر خلاله حلفاء الولايات المتحدة الإقليميون ترامب من أن حملة القصف، قد تؤدي إلى صراع أوسع".

وأضاف أن الدوحة لا تعنيها "الاعتراضات الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "هذه التصريحات لن تثني دولة قطر عن مواصلة دورها في قطاع غزة"، وذلك بعدما جدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، معارضته نشر قوات تركية أو قطرية في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود خلافات مع الولايات المتحدة بشأن إدارة القطاع مستقبلا.

وأكد الأنصاري على ضرورة الضغط عل إسرائيل، للالتزام بتنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال: "نأمل أن يكون هناك ضغط حقيقي، وبخاصة في ظل الخروقات اليومية، ومنع أعضاء اللجنة الوطنية من الدخول إلى غزة، ورفض دخول المساعدات".

وأضاف: "ملتزمون بدعم الفلسطينيين في غزة، وإدخال المساعدات، وتطبيق خطة وقف الحرب، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل، للسماح بدخول لجنة التكنوقراط إلى غزة".

وذكر الأنصاري أن قطر منخرطة في مشاورات تشكيل "مجلس السلام"، بعدما وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبل أيام، الدعوة إلى 60 دولة للانضمام إلى المبادرة، التي تهدف إلى المساعدة في إنهاء النزاعات العالمية.

واقترح ترامب في الأصل إنشاء "مجلس السلام"، عندما أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن دعوة أُرسلت إلى قادة العالم الأسبوع الماضي، تحدد دورا واسعا لإنهاء النزاعات على مستوى العالم.

وقال الأنصاري إن "الهيكلة توافق دولي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا: "نعمل جميعا على وضع خريطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة".

وقال إن "ممارسات إسرائيل تجعل حياة الفلسطينيين، أصعب بتخريب محاولات تقديم المساعدات لغزة".

وذكر أن قطر تدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في عملها، مضيفا: "مستمرون في دعمها وندين التعرض لها والانتهاكات ضدها".

وذلك بعدما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم، مباني في مقرّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في القدس المحتلة، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق المقرّ الرئيسي، فيما أكّد ناطق باسم الوكالة، أنه "لم يبق للوكالة أي مقرّات أو مكاتب أو معاهد على الأرض، بفعل قرارات إسرائيل".

وحذرت الوكالة الأممية، اليوم الثلاثاء، من أن استهدافها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سيحدث لأي منظمة دولية أو بعثة دبلوماسية في العالم.

وفي ما يتعلّق بسورية، أكد الأنصاري موقف قطر ودعمها وحدة سورية، وسلامة أراضيها.