ما آخر التطورات بشأن الاحتجاجات في إيران؟

تستمر الاعتقالات عقب موجة الاحتجاجات في إيران، وتتراوح أعداد القتلى بين الآلاف وعشرات الآلاف، وفق وكالات الأنباء والجمعيات الحقوقية المختلفة.

وفي ما يلي أبرز التطورات في هذا الشأن:

اعتقالات

تواصل وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نشر تقارير عن اعتقال أشخاص تتهمهم بالمشاركة في "عملية إرهابية"، حرّضت عليها إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفاد التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، بتوقيف 73 شخصا بتهمة "التحريض الصهيوني الأميركي"، في مدينة أصفهان، في حين لا يُعرف العدد الإجمالي للمعتقلين بدقة على مستوى البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء "تسنيم"، في أواخر الأسبوع الماضي، أنّ عدد المعتقلين بلغ 3000 شخص، في حين قدّرت منظمات حقوقية أنّ العدد ارتفع إلى حوالي 25 ألفا.

ورفع المدعي العام في طهران دعاوى قضائية ضد 25 شخصا، بينهم رياضيون وممثلون، إضافة إلى 60 مقهى، "لتورطها المباشر أو غير المباشر في دعم الدعوات إلى الإرهاب" خلال الاحتجاجات، بحسب ما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، مضيفا حدوث مصادرة ممتلكات.

إيران معزولة

تواجه إيران عزلة دولية متزايدة، آخر تجلياتها إلغاء المنتدى الاقتصادي العالمي مشاركة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة دافوس في سويسرا، التي بدأت الثلاثاء، وذلك "في ظل الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين في إيران خلال الأسابيع الأخيرة".

ومن جهته، نسب عراقجي القرار إلى "أكاذيب وضغوط سياسية تمارسها إسرائيل، ووكلاؤها، وأتباعها في الولايات المتحدة".

وأعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية، الإثنين، تعليق رحلاتها من طهران وإليها حتى 29 آذار/مارس، أمّا شركة الخطوط الجوية النمساوية، "أوستريان إيرلاينز" التابعة للمجموعة، فقرّرت وقف رحلاتها حتى 16 شباط/فبراير.

وأعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ الجمعة، لمناقشة "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران.

واستند المجلس في قراره إلى "تقارير موثوقة عن أعمال عنف مروعة، وقمع للمتظاهرين، وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، "حظر تصدير مزيد من التقنيات الحساسة المرتبطة بالمسيرات والصواريخ لإيران"، ردا على "القمع العنيف" للتظاهرات الاحتجاجية.

بهلوي للمحتجين: "كونوا مستعدين"

قدّم رضا بهلوي، نجل شاه إيران الراحل، والمقيم في الولايات المتحدة منذ الإطاحة بوالده إثر الثورة الاسلامية عام 1979، نفسه زعيما للمعارضة.

ودعا إلى تنظيم احتجاجات قبل أن تتصاعد وتيرة التظاهرات في 8 كانون الثاني/يناير، حين أظهرت مقاطع فيديو حشودا تهتف باسم عائلته.

وجدد بهلوي دعوته إلى التظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ورغم ورود تقارير عن حدوث تظاهرات متفرقة في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنّ زخمها تراجع إلى حد كبير، وأعادت متاجر عديدة فتح أبوابها في بازار طهران، الثلاثاء، في ظل انتشار أمني مكثف، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء.

وحض بهلوي الإيرانيين، الثلاثاء، في منشور على منصة "إكس" على أن "يكونوا مستعدين"، قائلا "سيأتي الوقت للعودة إلى الشوارع".

حصيلة القتلى والجرحى

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، "إيران هيومن رايتس"، ومقرّها في النرويج، بأنّ التحقق من أعداد القتلى جراء حملة القمع ما زال صعبا، بسبب القيود المفروضة على الاتصالات.

وقالت، الإثنين، إنّ المعطيات المتوافرة "تشير إلى أن عدد المتظاهرين الذين قُتلوا قد يتجاوز حتى أعلى التقديرات الإعلامية"، التي تصل إلى نحو 20 ألف قتيل.

وفي السياق نفسه، سجلت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان، "هرانا"، 4029 حالة وفاة مؤكدة.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء عن رئيس لجنة الأمن القومي، والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قوله إنّ حصيلة القتلى التي تداولتها وسائل إعلام أجنبية "أكاذيب"، من دون أن يورد رقما محددا.

وأضاف عزيزي أنّ 3709 من أفراد قوات الأمن أُصيبوا بجروح. وقال مسؤولون آخرون إنّ بضعة آلاف قُتلوا، بسبب "عملاء".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤول محلي في محافظة خراسان الرضوية التي تضم مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد، قوله إنّ عدد القتلى في المحافظة يقل عن 400 قتيل.

وقال أحد سكان مشهد لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، "إيران هيومن رايتس"، إنّ حملة قمع دامية شُنت ضد الاحتجاجات في المدينة.

وأضاف "أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين، وحمل الناس الجرحى بين أيديهم، أو على دراجات نارية".

استمرار القيود على الإنترنت

وما زالت السلطات الإيرانية تفرض قيودا مشددة على الاتصالات، بعد مرور 12 يوما على حجب الإنترنت.

وأفاد موقع "نتبلوكس" المتخصص في مراقبة الإنترنت، الثلاثاء، بأنّ "حركة البيانات على منصات محددة تشير إلى إستراتيجية جديدة لفرض قيود على الوصول إلى الإنترنت"، تتيح لمستخدمين معينين، أو جهات، أو خدمات معينة تجاوز هذه القيود.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، الثلاثاء، أنّه جرى تفعيل تطبيقات المراسلة المحلية.

ويستطيع سكان إيران إجراء مكالمات دولية، وإرسال رسائل نصية، إلا أنّهم لا يتمكنون من استقبالها.