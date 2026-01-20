"مجلس السلام": ترامب يدعو بوتين ورئيس الصين للانضمام ويهدّد فرنسا برسوم جمركية بـ200% لرفضها

وصف مقربون من الرئيس الفرنسي في تصريحات نقلتها عنهم وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، تهديدات نظيره الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، بأنها "غير مقبولة" و"غير فعّالة".

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه وجّه دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعمل على إنشائه لحل النزاعات في العالم.

وقال ترامب لصحافيين في فلوريدا، أمس الإثنين، ردّا على سؤال عمّا إذا كان قد طلب من بوتين الانضمام إلى هذا المجلس الذي اشترط الرئيس الأميركي على أي راغب بالحصول على عضوية دائمة فيه دفع مليار دولار: "نعم، لقد دُعي".

من جانبها، أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحافي "تلقى الجانب الصيني دعوة من الجانب الأميركي"، من غير أن يوضح ما إذا كانت بكين ستقبل الدعوة أم سترفضها.

وتعدّ الصين من كبار داعمي منظمة الأمم المتحدة التي تضمّ خصوصا مجلس الأمن المكلّف بصون السلم والأمن حول العالم.

وهدّد الرئيس الأميركي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، ردا على رفض نظيره إيمانويل ماكرون، الانضمام إلى "مجلس السلام"، الذي يعمل على إنشائه.

وقال للصحافيين في فلوريدا: "سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا (المصدّر من فرنسا). وهو سيوافق على الانضمام، لكنه ليس ملزما بالموافقة".

وقال مقربون من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن فرنسا "لا تلتزم تلبية" دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" في هذه المرحلة.

فرنسا ترفض تهديدات ترامب

ووصف مقربون من الرئيس الفرنسي في تصريحات نقلتها عنهم وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، تهديدات نظيره الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، بأنها "غير مقبولة" و"غير فعّالة".

وقال المقربون من ماكرون: "كما أكدنا مرارا، فإن التهديدات بفرض رسوم جمركية للتأثير على سياستنا الخارجية، غير مقبولة وغير فعّالة".

وأُنشئ "مجلس السلام" في البداية بهدف الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أنه وبحسب "ميثاق" نشرته وسائل إعلامية، سيضطلع بمهام أوسع، تتمثل في المساهمة بحل النزاعات المسلحة في العالم، وسيتعين على كل دولة مدعوة دفع مليار دولار، لقاء الحصول على مقعد دائم فيه.

وبحسب ما ورد في "الميثاق" سيكون ترامب أول رئيس لـ"مجلس السلام"، مع صلاحيات واسعة جدا تشمل الحقّ في نقض القرارات.

وأضاف الميثاق أنّ "كل دولة عضو تتمتع بولاية مدتها القصوى ثلاث سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيّز التنفيذ، قابلة للتجديد من جانب الرئيس. ولا تسري هذه الولاية التي تبلغ ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تدفع أكثر من مليار دولار نقدا إلى مجلس السلام خلال السنة الأولى التي تلي دخول الميثاق حيّز التنفيذ".

وخلال الأيام الأخيرة، أعلنت دول وقادة تلقيهم دعوات للانضمام إلى المجلس من دون التطرق إلى نيتهم قبول الدعوة أو رفضها، ومن بين هؤلاء القادة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني.