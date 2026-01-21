إيران تعلن مقتل 3 آلاف و117 شخصا خلال الاحتجاجات

أفادت معطيات هيئة الطب الشرعي الإيراني، بأن معظم الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة هم "مواطنون سقطوا نتيجة هجمات مسلحة وأعمال إرهابية، إضافة إلى بعض المحتجين الذين استهدفتهم عناصر إرهابية خلال المظاهرات".

أعلنت إيران، الأربعاء، مقتل 3 آلاف و117 شخصا خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأفاد بيان لـ"وقف الشهداء والمحاربين" في إيران، بأن ألفين و427 من القتلى هم من قوات الأمن والمدنيين ممن قتلوا على يد "مجموعات إرهابية مسلحة".

وأضاف البيان نقلا عن معطيات هيئة الطب الشرعي الإيراني، أن معظم الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة هم "مواطنون سقطوا نتيجة هجمات مسلحة وأعمال إرهابية، إضافة إلى بعض المحتجين الذين استهدفتهم عناصر إرهابية خلال المظاهرات".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025، على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في المقابل، اتهمت طهران واشنطن بالسعي عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، إلى إيجاد ذريعة للتدخل العسكري وتغيير النظام.