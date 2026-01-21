الآلاف يتظاهرون في أميركا احتجاجا على سياسات ترامب بالهجرة

تجمع مئات المحتجين في واشنطن ومدن أصغر مثل آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث نظموا مسيرات وسط المدينة، ورفعوا شعارات مثل: "لا لإدارة الهجرة والجمارك.. لا لجماعة كو كلوكس كلان.. لا للفاشية الأميركية".

نظم آلاف العمال والطلاب، الثلاثاء، مسيرات في عدة مدن وحرم جامعية بالولايات المتحدة، احتجاجا على سياسات الهجرة التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاءت الاحتجاجات تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لولاية ترامب الثانية، وسط غضب واسع على حملته الصارمة ضد المهاجرين.

وشهدت الاحتجاجات أحداثا مؤسفة خلال الأسابيع الماضية، منها قيام عناصر اتحاديين بسحب مواطنة أميركية من سيارتها وقتل امرأة تبلغ من العمر 37 عاما تدعى ريني جود في منيابوليس، ما زاد من حدة الغضب الشعبي.

تجمع مئات المحتجين في واشنطن ومدن أصغر مثل آشفيل بولاية نورث كارولاينا، حيث نظموا مسيرات وسط المدينة، ورفعوا شعارات مثل: "لا لإدارة الهجرة والجمارك.. لا لجماعة كو كلوكس كلان.. لا للفاشية الأميركية".

كما شهدت شيكاغو مظاهرة بمناسبة يوم زعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، للتنديد بسياسات إدارة الهجرة والجمارك، فيما شارك طلاب جامعات في كليفلاند بهتافات داعمة للمهاجرين باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وشارك طلاب مدارس ثانوية في سانتا في بولاية نيو مكسيكو بمسيرات مماثلة.

وتؤكد إدارة ترامب أنها حصلت على تفويض من الناخبين لترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، رغم أن استطلاعات الرأي الحديثة تُظهر رفض غالبية الأميركيين لاستخدام القوة ضدهم.

وبالتوازي مع الاحتجاجات، أحيا ترامب الذكرى السنوية الأولى لعودته إلى البيت الأبيض بمؤتمر صحافي مطول، ووزع وثيقة من 31 صفحة سردت ما اعتبرته "365 إنجازا" للرئاسة في مجالات الهجرة والاقتصاد والسياسة الخارجية.