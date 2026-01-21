ترامب يتوعد بمحو إيران من الوجود في حال تنفيذ أي محاولة لاغتياله

قال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا أقدمت طهران على تنفيذ تهديداتها، مضيفا: "إذا حدث أي شيء، فسيكون الرد قويا للغاية، وقد أعطيت أوامر واضحة بهذا الشأن".

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران بأنها ستمحى "من على وجه الأرض" إذا نجحت في اغتياله.

وكشف الرئيس الأميركي، في مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن"، أنه أصدر تعليمات وصفها بـ"الصارمة جدا" تقضي بالرد الكامل على إيران في حال نفذت تهديداتها باغتياله، مؤكدا أن أي استهداف له سيقابل بضربة قاسية.

وفي مقابلة حصرية مع برنامج "كاتي بافليش تونايت" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه في ولايته الثانية، قال ترامب إن الولايات المتحدة سترد على إيران بأكملها إذا أقدمت طهران على تنفيذ تهديداتها، مضيفا: "إذا حدث أي شيء، فسيكون الرد قويا للغاية، وقد أعطيت أوامر واضحة بهذا الشأن".

وانتقد ترامب الرئيس السابق جو بايدن، معتبرا أنه لم يتعامل بحزم كاف مع التهديدات الإيرانية خلال فترة رئاسته، وقال إن "على الرئيس أن يدافع عن الرئيس"، مؤكدا أن الرد يجب أن يكون حاسما حتى لو كانت التهديدات موجهة إلى أي شخصية أميركية.

في السياق نفسه، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن" عبرت مضيق ملقا في طريقها إلى شمال بحر العرب، ومن المتوقع وصولها إلى الشرق الأوسط خلال 72 ساعة، مشيرة إلى أن الحاملة عطلت نظام التعرف الآلي أثناء عبورها لأسباب أمنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، على خلفية تصريحات متبادلة وتهديدات متصاعدة، كان آخرها تحذير الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أن أي استهداف للمرشد علي خامنئي سيعد إعلان حرب شاملة.

ودعا ترامب القيادة الإيرانية إلى التركيز على إدارة شؤون البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بدلا من ما وصفه بمحاولات "زعزعة الاستقرار"، وذلك في وقت تشهد فيه إيران موجة احتجاجات واسعة منذ أواخر ديسمبر الماضي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية.