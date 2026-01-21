ترامب يعلن إعداد "إطار اتفاق" بشأن غرينلاند

ترامب يقول إنه توصّل إلى ما وصفه بـ"إطار عمل لاتفاق" يتعلق بغرينلاند ومنطقة القطب الشمالي، عقب اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، معلنًا في المقابل التراجع عن فرض رسوم جمركية كان يعتزم تطبيقها على عدد من الحلفاء الغربيين.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أعدّ ما وصفه بـ"إطار اتفاق" يتعلق بغرينلاند، وذلك عقب اجتماع عقده مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته.

وأوضح ترامب أن هذا التطور سيقود إلى تراجعه عن فرض رسوم جمركية كان يعتزم تطبيقها على عدد من حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين.

وجاء إعلان ترامب في منشور نشره على منصته "تروث سوشيال"، من دون أن يتضمن تفاصيل محددة حول طبيعة الاتفاق أو مضمونه القانوني.

وقال ترامب في المنشور: "لقد وضعنا إطار عمل لاتفاق مقبل بشأن غرينلاند، بل منطقة القطب الشمالي برمتها".

وأضاف: "بناء على هذا التفاهم، لن أفرض الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير".

ولم يوضح الرئيس الأميركي ما إذا كان إطار العمل الذي تحدث عنه يتضمن بنودًا ملزمة، أو ما إذا كان قد جرى التوصل إليه مع الأطراف المعنية.

وفي تصريحات لاحقة، قال ترامب إن مشروع الاتفاق المتعلق بغرينلاند "يعطي الولايات المتحدة كل ما أرادته".

ولم يحدد الرئيس الأميركي ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى امتلاك واشنطن للجزيرة، وهو المطلب الذي كان قد عبّر عنه مرارًا في مناسبات سابقة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "هذا الاتفاق طويل الأمد".

وأضاف: "أعتقد أنه يجعل الجميع في وضع جيد للغاية، خاصة في ما يتعلق بالأمن والمعادن وكل شيء آخر".

وتابع الرئيس الأميركي: "لا يوجد حد زمني، سيدوم إلى الأبد".

ولم يتطرق ترامب إلى موقف الدنمارك، التي تتمتع بالسيادة على غرينلاند، كما لم يوضح ما إذا كانت كوبنهاغن أو سلطات الجزيرة طرفًا في هذا الإطار.

كما لم يصدر تعليق فوري من حلف شمال الأطلسي أو من أمينه العام حول طبيعة الاجتماع مع ترامب، أو بشأن ما إذا كان الحلف شريكًا في التفاهمات.

ويأتي هذا الإعلان في سياق اهتمام متزايد تبديه إدارة ترامب بمنطقة القطب الشمالي، على خلفية اعتبارات تتعلق بالأمن والموارد الطبيعية.