ترامب يواصل رحلته إلى دافوس بعد استبدال طائرته إثر عطل كهربائي

خلل فني يوقف رحلة “إير فورس وان” إلى سويسرا مؤقتا (Getty Images)

استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب رحلته إلى منتدى دافوس فجر الأربعاء، بعد أن أجبر عطل كهربائي "بسيط" طائرته الرئاسية على العودة إلى قاعدة أندروز الجوية.

وفي خطوة احترازية، استبدل ترامب ومرافقوه طائرتهم في قاعدة أندروز المشتركة، ثم أقلعوا مجددا بعد نحو ساعتين ونصف من الإقلاع الأول، حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الخامسة صباحًا بتوقيت غرينتش).

وأوضح البيت الأبيض أن طائرة "إير فورس وان" اضطرت للهبوط بعد نحو 90 دقيقة من التحليق نتيجة العطل الكهربائي، مؤكداً أن الأمر لم يشكل أي خطر على الرئيس أو مرافقه، وتم التعامل معه بسرعة لضمان استمرار الرحلة بأمان.

أعلن البيت الأبيض أن طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة باسم "إير فورس وان"، اضطرت للعودة إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند بعد وقت قصير من إقلاعها مساء الثلاثاء، إثر رصد عطل كهربائي وصف بأنه "بسيط".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن قرار العودة جاء كإجراء احترازي حرصا على أعلى معايير السلامة، مشيرة إلى أن الخلل الفني لا يشكل أي خطر على الرئيس أو الطاقم.

وبينت ليفيت أن الطائرة كانت في طريقها إلى سويسرا للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس، لافتة إلى أن الرئيس ترامب ومرافقيه سينتقلون إلى طائرة أخرى لمواصلة الرحلة.

وأكدت المتحدثة أن طاقم الطائرة اكتشف المشكلة الكهربائية بعد الإقلاع مباشرة، ما استدعى العودة إلى القاعدة للتأكد من سلامة الأنظمة قبل استئناف السفر.

وتعد "إير فورس وان" من أبرز رموز الرئاسة الأميركية، وهي في الواقع طائرتان مجهزتان بشكل دائم لنقل الرئيس داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتضمان جناحا طبيا متكاملا، ومرافق إقامة متطورة تشمل غرفة نوم، ومكتبا، وقاعة اجتماعات، إضافة إلى طاقم متخصص يضم عشرات الأفراد لتأمين جميع احتياجات الرئيس خلال الرحلات الجوية.

ويضم جناح الرئيس على متن الطائرة غرفة نوم وحماما ومكتبا وقاعة للاجتماعات، فيما تستطيع الطائرة نقل نحو 76 راكبا، ويعمل على خدمتها طاقم مكون من 26 شخصا يتولون تلبية جميع احتياجات الرئيس خلال الرحلات الجوية.