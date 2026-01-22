5 قتلى و8 جرحى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

تتعرض المنطقة الجنوبية الروسية القريبة من البحر الأسود لهجمات أوكرانية متكررة، فيما تقول موسكو إنها أسقطت 75 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلة الأربعاء-الخميس، كانت 45 منها تحلق فوق منطقة كراسنودار.

أسفرت الضربات الروسية والأوكرانية المتبادلة عن سقوط 5 قتلى و8 جرحى، الأربعاء، في أحدث تصعيد للصراع المستمر منذ شباط/فبراير 2022.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا ليليا على مدينة كريفي ريغ، وسط أوكرانيا، أسفر عن مقتل رجل يبلغ 77 عاما وامرأة عمرها 72 عاما، بالإضافة إلى إصابة امرأة في الثالثة والخمسين.

وذكر حاكم المدينة أوليكسندر غانجا أن الهجوم أدى إلى أضرار في عدة مبانٍ، فيما تقع كريفي ريغ على بعد نحو 80 كيلومترا من خطوط الجبهة، وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتعرضت لضربات روسية متكررة منذ بداية الغزو.

وفي المقابل، أفادت السلطات الروسية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في غارة أوكرانية بطائرة مسيّرة استهدفت منشأة نفطية في منطقة كراسنودار الجنوبية، وتحديدًا قرية فولنا، حيث شبّت النيران في أربعة خزانات للمنتجات النفطية.

وأظهرت مقاطع فيديو من المكان أضرارا في واجهات مبان سكنية وعددا من السيارات المحترقة، فيما باشرت فرق الإنقاذ عملياتها.

وأكد مسؤول أوكراني أن بعض الأضرار ناجمة عن صواريخ الدفاعات الجوية الروسية نفسها، مشيرا إلى إصابة مبنى سكني في بلدة أفيبسكي بمنطقة أديغيا. ولم يقدم أي من الطرفين دليلا واضحا على مسؤولية الآخر عن الخسائر.

وأوضحت كييف أن هجماتها تركز على منشآت الطاقة الروسية التي تموّل الحرب، في حين تشترط روسيا لإنهاء هجومها على أوكرانيا تخلي كييف عن الانضمام إلى تحالفات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلاً في شؤونها.