إيران: على وكالة الطاقة الذرية توضيح موقفها من مهاجمة مواقعنا النووية

ذكر إسلامي أن عمليات التفتيش اقتصرت حتى الآن على المواقع التي لم تلحق بها أضرار، وانتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنها تركت الضغوط الإسرائيلية والأميركية تؤثر على أفعالها.

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن توضح موقفها من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في حزيران/ يونيو 2025، قبل السماح لمفتشي الوكالة بزيارة تلك المواقع، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة.

وأدلى إسلامي بهذا التصريح، ردا على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الذي قال يوم الثلاثاء الماضي، إن المواجهة مع إيران بشأن عمليات التفتيش "لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

ولم يندد غروسي بالهجمات الأميركية والإسرائيلية أو ينتقدها بشكل صريح، ولم يضع رسميا أيضا نظاما لتفتيش المنشآت المتضررة.

وقال إسلامي إن الوصول إلى المواقع التي تعرضت للهجوم، يتطلب "نظاما محددا".

وأضاف أنه "عندما تحدث ضربة عسكرية وتكون هناك مخاطر بيئية، يجب تحديدها ووضع دليل إرشادي (للتعامل معها)".

ونقل التلفزيون الرسمي عن إسلامي قوله لصحافيين في طهران، أمس الخميس، إن "على الوكالة أن توضح موقفها فيما يتعلق بالهجمات العسكرية على المنشآت النووية التي سجلتها وتخضع لإشرافها حتى نتمكن من فهم دورها".

وذكر أن طهران قدمت بيانا في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي، عقد في أيلول/ سبتمبر 2025، طلبت فيه حظر شن هجمات على المواقع النووية، لكن الوكالة لم تدرج البيان على جدول الأعمال وتجاهلته.

وأضاف أنه "من غير الواقعي وغير المهني وغير العادل أن يمارس (غروسي) ضغوطا علينا بسبب ضغوط من إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال غروسي، الثلاثاء، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت عمليات تفتيش لكل المنشآت النووية المعلنة في إيران التي لم تستهدف في حزيران/ يونيو وعددها 13، لكنها لم تتمكن من تفتيش أي من المواقع الثلاثة الرئيسية التي تعرضت للقصف، وهي نطنز وفوردو وأصفهان.