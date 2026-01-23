ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في كراتشي إلى 67 قتيلا

السلطات في كراتشي قامت بتشريح 64 جثة حتى الآن، فيما جرى التعرف على هوية ثمانية من الضحايا، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 عائلة قدّمت عينات من الحمض النووي (DNA) في محاولة للتعرف على أقاربها المفقودين.

أعلنت السلطات المحلية في إقليم السند، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كراتشي جنوبي باكستان إلى 67 قتيلاً، في واحدة من أكثر حوادث الحرائق دموية التي تشهدها المدينة في السنوات الأخيرة.

وأكدت السلطات أنه سيتم تسليم الجثامين إلى عائلات الضحايا فور الانتهاء من فحوصات الحمض النووي، في ظل استمرار عمليات البحث بين الأنقاض المتفحمة للمبنى.

وكان الحريق قد اندلع مساء السبت الماضي في مركز "غول بلازا" التجاري، وهو مبنى مكوّن من ثلاثة طوابق يضم نحو 1200 متجر ويشهد إقبالًا واسعًا من المتسوقين.

وباشرت لجنة حكومية تحقيقًا رسميًا للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، التي لا تزال مجهولة حتى اللحظة، في وقت وجّهت فيه عائلات الضحايا انتقادات حادة للسلطات بسبب بطء عمليات البحث والإنقاذ.

وتشهد مدينة كراتشي بين الحين والآخر حرائق في الأسواق والمصانع، في ظل تهالك البنية التحتية وضعف إجراءات السلامة، إلا أن وقوع حادث بهذا الحجم يُعدّ نادرًا ويثير مخاوف متزايدة بشأن معايير الأمان في المنشآت التجارية.