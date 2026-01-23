الاتحاد الأوروبي يبدي شكوكًا جدية حيال "مجلس السلام" الذي أسسه ترامب

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، أن لدى الاتحاد الأوروبي "شكوكًا جدية" حيال طبيعة ونطاق عمل "مجلس السلام" الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى تساؤلات تتعلق بإدارته ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، أن قادة الاتحاد الأوروبي يبدون "شكوكًا جدية" بشأن طبيعة ونطاق عمل "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد الاتحاد للتعاون مع الولايات المتحدة والمجلس الجديد فيما يتعلق بقطاع غزة.

وقال كوستا، في تصريحات أدلى بها عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل المخصصة لبحث العلاقات الأوروبية - الأميركية، إن "هناك شكوكًا حقيقية حول عدد من بنود ميثاق مجلس السلام، لا سيما ما يتعلق بنطاق عمله، وإدارته، ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "نحن مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ خطة سلام شاملة في غزة، على أن يضطلع مجلس السلام بدور إدارة انتقالية ضمن هذا الإطار".

وتبلغ كلفة العضوية الدائمة في المجلس، المخصص لحل النزاعات الدولية، نحو مليار دولار. ورغم أن الهدف المعلن من إنشائه يتمثل في الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن ميثاقه لا يقتصر على الأراضي الفلسطينية، ما يثير مخاوف من سعيه لمنافسة دور الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده رفضت الدعوة للمشاركة في المجلس، مشيرًا إلى تحفظات إسبانيا على طبيعته وصلاحياته.

وكان ترامب قد دشن "مجلس السلام" خلال حفل أُقيم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الخميس، بحضور قادة ومسؤولين من 19 دولة وقّعوا على ميثاقه التأسيسي.

غير أن المبادرة واجهت تحفظات واسعة، حتى من حلفاء مقربين للولايات المتحدة، من بينهم فرنسا وبريطانيا. فقد استهجنت لندن توجيه دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تخوض بلاده حربًا في أوكرانيا، للانضمام إلى المجلس.

أما فرنسا، فاعتبرت أن الميثاق بصيغته الحالية "لا يتوافق" مع التزاماتها الدولية، ولا سيما ما يتعلق بعضويتها في الأمم المتحدة.