الكرملين: محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تُعقد في الإمارات

تُعقد اليوم الجمعة في دولة الإمارات محادثات ثلاثية تضم مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في خطوة دبلوماسية جديدة تهدف إلى بحث سبل إنهاء الحرب الأوكرانية.

أعلن الكرملين أن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون، اليوم الجمعة، محادثات في دولة الإمارات، وذلك في أعقاب لقاء وصف بـ"المفيد" جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو.

وأوضح بيان صادر عن الكرملين أن وفدًا أميركيًا برئاسة ويتكوف أجرى محادثات مطوّلة مع بوتين امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا ملفات أمنية وسياسية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، إن المحادثات كانت "مفيدة من جميع النواحي"، مضيفًا أن ويتكوف سيتوجه برفقة الوفد الأميركي إلى أبو ظبي لمواصلة النقاشات.

كما أعلن أوشاكوف أن وفدًا روسيًا برئاسة الجنرال إيغور كوستيوكوف، مدير الاستخبارات العسكرية الروسية، سيتوجه إلى الإمارات خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية المعنية بالقضايا الأمنية في أبو ظبي.

ولم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال، كما لم يتضح ما إذا كانت ستُعقد لقاءات مباشرة بين الوفدين الروسي والأوكراني.

وأكد أوشاكوف أن موسكو "مهتمة بصدق بحل النزاع عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية"، مشددًا في الوقت ذاته على أن روسيا ستواصل تحقيق أهدافها "في ساحة المعركة" إلى حين التوصل إلى تسوية.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، أن مسودة اتفاق سلام "جاهزة تقريبًا"، مشيرًا إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الضمانات الأمنية لما بعد الحرب.