تصريحات ترامب عن مقاتلي "ناتو" غير الأميركيين تثير ردودا وسط مطالبات بالاعتذار

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوات حلف شمال الأطلسي من غير الأميركيين باجتناب الخطوط الأمامية للقتال في أفغانستان، في سياق حديثه عن عدم احتياج الولايات المتحدة إلى الحلف، الأمر الذي أثار ردودا حادة من سياسيين أوروبيين ومقاتلين قدامى.

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحلفاء بالبقاء "بعيدا قليلا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان، وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، وعدد من المقاتلين القدامى، الذين نفوا اتهام ترامب، وطالبوه بالاعتذار.

وانتقد ستامر، تصريحات ترامب التي وصفها بـ"المهينة والمروّعة"، بشأن قوات "ناتو" غير الأميركية في حرب أفغانستان.

وحث ستارمر ترامب على تقديم اعتذار عن تصريحاته الكاذبة، بأنّ قوات من دول حلف شمال الأطلسي، "ناتو"، اجتنبت خطوط القتال الأمامية خلال الحرب في أفغانستان، بخلاف القوات الأميركية.

وكان ترامب قد ادّعى في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الخميس، أنّ الولايات المتحدة "لم تكن بحاجة قط" إلى التحالف عبر الأطلسي، وفي تلك المقابلة اتهم الحلفاء بالبقاء "بعيدا قليلا عن الخطوط الأمامية" في أفغانستان.

وقال ستارمر دفاعا عن المقاتلين في حلف "ناتو"، "لن أنسى أبدا شجاعتهم، وبسالتهم، والتضحيات التي قدموها من أجل وطنهم".

وأضاف "أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مسيئة ومروّعة على نحو صريح، ولا أستغرب أنّها سببت ألمًا كبيرًا لأسر الذين قُتلوا، أو أُصيبوا، بل على مستوى البلاد بأسرها".

وفي السياق نفسه، انتقد قدامى المحاربين، من مختلف أنحاء أوروبا، إشارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى أنّهم بقوا بعيدين عن الخطوط الأمامية في أفغانستان، وقالوا، الجمعة، إنّ المئات من رفاقهم لاقوا حتفهم في أثناء قتالهم إلى جانب القوات الأميركية.

