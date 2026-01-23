وكالة حقوقية: ارتفاع حصيلة احتجاجات إيران إلى 5 آلاف وقتيليْن

وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا" ومقرّها الولايات المتحدة، ذكرت أنه تم توقيف 26 ألفا و752 شخصا خلال الاحتجاجات بعموم البلاد.

أعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد، ارتفع إلى 5002 قتيل.

وأضافت الوكالة المستقلة، ومقرها الولايات المتحدة، أنه تم توقيف 26 ألفا و752 شخصا خلال الاحتجاجات بعموم البلاد.

وذكرت أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات، بلغ 5 آلاف وقتيليْن، بينهم 201 من أفراد الأمن.

والخميس، أعلنت "هرانا"، أن عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد وصل إلى 4 آلاف و902 قتيل.

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، مع إقرار الرئيس مسعود بزشكيان بحالة الاستياء.

وتتصاعد ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق المظاهرات الشعبية في إيران احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.