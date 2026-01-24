إثر انتقاد ستارمر: ترامب يشيد بالجنود البريطانيين بعد إساءته لجنود "ناتو" غير الأميركيين

اِدّعى ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، الخميس، أنّ جنود "ناتو" من غير الأميركيّين اجتنبوا القتال في الصفوف الأماميّة في أفغانستان، ما أثار انتقادات حادّة من دول حليفة.

أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، بدور الجنود البريطانيين في أفغانستان، وذلك بعد انتقاد رئيس الوزراء، كير ستارمر، لتصريحاته السابقة، التي وصفها بالـ"مهينة".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

أثنى ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" على الجنود البريطانيّين، قائلًا إنّ "جنود المملكة المتحدة العظماء، والشجعان سيبقون دائمًا مع الولايات المتحدة". وأضاف "في أفغانستان، قتل 457 (منهم)، وأصيب كثيرون بشكل بالغ، وكانوا من أعظم المحاربين. هذا رابط أقوى من أن يكسر على الإطلاق".

جاء منشور ترامب عقب انتقادات حادّة من بريطانيا، وفرنسا، ومقاتلين قدامى في حلف شمال الأطلسي، إذ كان الرئيس الأميركي قد زعم في مقابلة، الخميس، مع "فوكس نيوز" أنّ جنود الحلفاء في أفغانستان، بقوا "على مسافة من خطوط المواجهة".

وفي سياق الردّ على التصريحات المسيئة لترامب، نقلت أوساط الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عنه تجديده "شكر" البلاد لعائلات الجنود الفرنسيين الذين سقطوا في أفغانستان.

وقالت أوساط الرئيس الفرنسي، إنّ "هذه التصريحات غير المقبولة لا تستدعي أي تعليق. ما يريده رئيس الدولة هو مواساة عائلات الجنود الذين سقطوا، وإعادة تأكيد شكر الأمة، وذاكرتها المفعمة بالاحترام".

وكان الرئيس الأميركي قد ذكر أنّ واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم أبدا"، في إشارة إلى حلفائه في "ناتو"، مدّعيًا أنّ قوات الدول الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة" في أفغانستان.

وكانت القوات الفرنسية قد شاركت في غزو أفغانستان من العام 2001، وحتى العام 2014. وقد قُتل في تلك الفترة 89 من العناصر الفرنسيين، وجرح أكثر من 700.