بقرار من روبيو.. ترحيل طلاب مؤيدين لفلسطين

كشفت وثائق أعلنها قاض فيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية، أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، صادق بنفسه على قرار ترحيل طلاب ناشطين بعد تلقيه إحاطة حول "فلسطين وغزة".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، استنادًا إلى وثائق أعلنها القاضي الفيدرالي، ويليام يونغ، فإن روبيو تلقى إحاطة حول "فلسطين وغزة"، تخص طلابًا ناشطين في الولايات المتحدة.

وورد في الإحاطة أن طلابًا موجودين بشكل قانوني في الولايات المتحدة شاركوا في تظاهرات داعمة لفلسطين داخل الجامعات، ونشروا مقالات معارضة ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

الوثائق، التي استُخدمت كأدلة في القضايا، تضمنت ملفات ومذكرات متنوعة أعدّتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية، وأُرسلت إلى وزارة الخارجية، وتحتوي "توصيات رسمية بترحيل 5 طلاب من البلاد".

وبعد هذه الإحاطة، صادق روبيو على قرار الترحيل، إلا أن يونغ، قضى بعد مراجعة الإفادات والوثائق، أن واشنطن "استهدفت الطلاب لترحيلهم بشكل غير قانوني لمعارضتهم عمليات إسرائيل في غزة".

وكان من بين هؤلاء الطلاب المستهدفين، الطالبة التركية، رُميساء أوزتورك، التي تدرس مرحلة الدكتوراة في جامعة تافتس، والناشط الفلسطيني، محمود خليل، وهو طالب ماجستير في جامعة كولومبيا.

وكان القاض الفيدرالي يونغ وافق في وقت سابق على طلبات لإبقاء وثائق التحقيقات الفيدرالية سرية، لكنه وافق الأسبوع الماضي على طلبات وسائل الإعلام بنشر هذه الوثائق من أجل "المصلحة العامة".

وفي عام 2024 انتشرت احتجاجات تضامنية مع فلسطين في مختلف الجامعات الأميركية، على خلفية الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

وبدأت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا ثم امتدت إلى أكثر من 50 جامعة في الولايات المتحدة، وقد احتجزت قوات الشرطة خلالها أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.