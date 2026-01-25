الولايات المتحدة.. عاصفة تشل الطيران وتقطع الكهرباء عن 770 ألف شخص

وصل إجمالي عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة، التي تشهد ظروفا شتوية قاسية، إلى نحو 770 ألف شخص، وشملت الأضرار إلغاء 10 آلاف رحلة جوية، وتأجيل 8 آلاف أخرى.

أدت العاصفة الثلجية "التاريخية"، وموجة البرد القارس في الولايات المتحدة، الأحد، إلى إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية، وشملت أضرارها انقطع التيار الكهربائي عن نحو 770 ألف شخص.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتشهد الولايات المتحدة تساقطا للثلوج، وموجة برد شديدة وصفتها السلطات بأنّها "تاريخية".

بدأت العاصفة الثلجية تؤثر سلبا على الحياة في نطاق واسع من البلاد، بما في ذلك ولايات ومناطق تكساس ونيويورك ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن.

وذكرت وكالات صحافية أنّ بيانات موقع "فلايت أوير"، المعني بمتابعة حركة الطيران، تظهر إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة، وتأجيل أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى في عموم الولايات المتحدة.

وكشف موقع "باور آوتيجز"، المتخصص بمتابعة انقطاعات الكهرباء، أنّ التيار قُطع عن نحو 260 ألف شخص في ولاية تينيسي، ونحو 140 ألفا في ولاية تكساس، ونحو 125 ألفا في ولاية مسيسيبي.

ووفقا لبيانات الموقع، وصل إجمالي عدد المتضررين من غياب التيار الكهربائي في الولايات، التي تشهد ظروفا شتوية قاسية، إلى نحو 770 ألف شخص.

ومن المتوقع أن يصل تساقط الثلوج في العاصمة الأميركية واشنطن إلى 10 سنتيمترات، وفي ولايتي نيويورك ونيوجيرسي إلى نحو 30 سنتيمترا.

وفي هذا السياق، أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، في تصريحات صحافية، أنّ المدارس في المدينة ستكون مغلقة يوم الإثنين.

وقال ممداني: "بينما تبدأ الثلوج بتغطية مدينتنا، وتصبح الظروف خطرة، فإنّ إغلاق المدارس خطوة ضرورية لضمان سلامة سكان نيويورك".

ومن جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية، أنّ نحو 190 مليون شخص في البلاد يتأثرون بالظروف الجوية، إذ تشهد الولايات الجنوبية تجمدا خطيرا، وتتعرض ولايات الشمال الشرقي لعاصفة ثلجية.

وحذرت السلطات من أنّ العاصفة الثلجية ستستمر حتى يوم الإثنين في أجزاء واسعة من البلاد، يعقبها هبوط شديد في درجات الحرارة، وحذرت مما ينتج عن ذلك من تجمد، إضافة إلى تأثيرات خطيرة على حركة السفر، والبنية التحتية قد تستمر لعدة أيام.