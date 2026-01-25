انتشال 9 جثث واستئناف البحث عن عشرات المفقودين إثر انهيار أرضي في إندونيسيا

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما تواصل فرق الإنقاذ في إندونيسيا عمليات البحث عن عشرات المفقودين، عقب انهيارٍ أرضي ضرب تجمعًا سكنيًا في مقاطعة جاوة الغربية، إثر أمطار غزيرة متواصلة تسببت بتدهور التربة وصعوبة أعمال الإنقاذ.

استأنفت فرق البحث والإنقاذ في إندونيسيا، صباح اليوم الأحد، عملياتها للبحث عن مفقودين عقب انهيار أرضي ضرب تجمعًا سكنيًا في مقاطعة جاوة الغربية، وأسفر عن مصرع تسعة أشخاص على الأقل، وسط مخاوف من وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار الأرضي في منطقة غرب باندونج في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي أدت إلى تشبع التربة بالمياه وانزلاقها. ووفق التقديرات الأولية لهيئات الكوارث، يُعتقد أن ما يصل إلى 84 شخصًا قد يكونون قد دُفنوا جراء الانهيار.

وقال رئيس مكتب البحث والإنقاذ في باندونغ، أدي ديان، إن عمليات الإنقاذ توقفت مساء السبت بسبب استمرار الأمطار وخطورة العمل في ظل التربة الرخوة وغير المستقرة، قبل أن تُستأنف مع تحسن نسبي في الظروف الجوية. وأوضح أن فرق الإنقاذ تمكنت خلال اليوم الأول من انتشال تسع جثث من تحت الأنقاض.

وأضاف ديان أن الطين الكثيف والتربة المشبعة بالمياه يعقدان عمليات البحث، مشيرًا إلى تجهيز آليات ثقيلة للمساعدة في إزالة الأنقاض، على أن يتم استخدامها فقط في حال التأكد من سلامة الظروف، وإلا فستتواصل عمليات البحث يدويًا.

وتُعد الانهيارات الأرضية من الكوارث المتكررة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، لا سيما في المناطق الجبلية والمكتظة بالسكان في جزيرة جاوة، حيث تسهم الأمطار الغزيرة، وإزالة الغابات، والتوسع العمراني غير المنظم على المنحدرات في زيادة مخاطر هذه الحوادث.