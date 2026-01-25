انقطاع الإنترنت يكلّف إيران أكثر من 20 مليون دولار يوميًا... وعود بإعادته

خسائر اقتصادية يومية بعشرات ملايين الدولارات نتيجة حجب الإنترنت في إيران منذ مطلع كانون الثاني/يناير، وسط ضغوط داخلية ووعود رسمية بإعادة تشغيل الخدمة بعد أكثر من أسبوعين من الانقطاع.

تسبّب انقطاع خدمة الإنترنت في إيران، المستمر منذ الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، بخسائر اقتصادية يومية كبيرة، في ظل تقديرات رسمية تشير إلى أضرار مباشرة تُقدَّر بعشرات ملايين الدولارات، بالتزامن مع حديث رسمي عن قرب إعادة تشغيل الخدمة بعد أكثر من أسبوعين من الحجب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال رئيس منظمة مهندسي الحاسوب ونقابة قطاع تكنولوجيا المعلومات في إيران، علي حكيم‌ جوادي، إن انقطاع الإنترنت كبّد الاقتصاد الإيراني خسائر مباشرة تُقدَّر بنحو 20 مليونًا و600 ألف دولار يوميًا، وفق ما نقله موقع "انتخاب" الإخباري، الأحد.

وأوضح حكيم‌ جوادي أن القطاع الأكثر تضررًا هو قطاع الشركات الرقمية ومزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن شركات تعتمد جزءًا كبيرًا من إيراداتها على الاتصال المستمر بالإنترنت العالمي شهدت تراجعًا حادًا في معاملاتها، فيما توقّف بعضها عن العمل كليًا.

وأكد أن هذه التقديرات تشمل الخسائر المباشرة فقط، لافتًا إلى أن الأضرار غير المباشرة، مثل فقدان الثقة، وتراجع التصنيفات الدولية، وهجرة الاستثمارات، وهجرة الكفاءات، غير داخلة في هذه الحسابات.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد الماضي، إنه قدّم توصيات إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لرفع القيود المفروضة على شبكة الإنترنت في أقرب وقت، في ظل تصاعد الانتقادات الداخلية لتداعيات الحجب.

وبالتوازي، نقلت وكالة "فارس" عن الرئيس التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات في إيران، بهزاد أكبري، قوله إن خدمة الإنترنت "ستعود اليوم أو غدًا"، بعد مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي ليل الجمعة على إعادة تشغيلها وإبلاغ وزارة الاتصالات بالقرار.

وأضاف أكبري، بحسب الوكالة: "إن شاء الله تُحل هذه المسألة اليوم أو غدًا"، في إشارة إلى قرب استئناف الخدمة، رغم إقراره بتعقيدات تقنية تؤخر العودة الكاملة.

وأفادت الوكالة بحدوث استعادة وجيزة للاتصال بالإنترنت استمرت نحو 30 دقيقة قبل أن تنقطع مجددًا، وهو ما رصدته أيضًا منظمة نتبلوكس المتخصصة بمراقبة حركة الإنترنت عالميًا.

ونقلت "فارس" عن مسؤولين في وزارة الاتصالات قولهم إن استعادة الخدمة "ستستغرق وقتًا" بسبب تعقيدات تقنية مرتبطة بإعادة التشغيل بعد فترة الحجب.

وكانت السلطات الإيرانية قد حجبت الإنترنت اعتبارًا من الثامن من كانون الثاني/يناير، مع اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أواخر كانون الأول/ديسمبر 2025، على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، دعا يوسف بزشكيان، نجل الرئيس الإيراني، إلى إعادة تشغيل الإنترنت، محذرًا من أن الحجب المتواصل "سيوسّع الفجوة بين الشعب والحكومة".

وقال في رسالة عبر تطبيق تليغرام، نقلتها وكالة "إرنا": "إن حجب الإنترنت لن يحل أي شيء، بل سيؤجل المشكلة فقط"، معتبرًا أن استمرار القيود سيؤدي إلى توسيع دائرة السخط الشعبي.