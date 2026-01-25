بريطانيا: اعتقال محتجين داعمين لمضرب عن الطعام من حركة "فلسطين أكشن"

اعتقلت شرطة لندن مجموعة من المحتجين الداعمين لسجين مضرب عن الطعام من حركة "فلسطين أكش"، بعد تنظيمهم احتجاجًا واقتحامهم محيط سجن "ورموود سكرَبز" في غرب العاصمة البريطانية.

أعلنت شرطة لندن (المتروبوليتان)، عن اعتقال مجموعة من المحتجين الداعمين لسجين مضرب عن الطعام من حركة "فلسطين أكشن"، أمس السبت، وذلك خلال حضورهم إلى محيط سجن "ورموود سكرَبز" في غرب العاصمة البريطانية.

وقالت الشرطة إنها احتجزت عددًا من المتظاهرين خارج السجن وشرعت في تنفيذ اعتقالات بحقهم، بعد أن رفضوا الامتثال لأوامر مغادرة المكان، مشيرة إلى أن المحتجين يُشتبه في "منعهم موظفي السجن من الدخول والخروج، إضافة إلى توجيه تهديدات لعناصر الشرطة".

وأوضحت شرطة المتروبوليتان أن بعض المتظاهرين تمكنوا من دخول منطقة مخصصة لموظفي السجن في أحد المباني، مؤكدة أن الاعتقالات تتم للاشتباه بارتكاب "مخالفات خطيرة".

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المحتجين وهم يهتفون خارج السجن ويرفعون لافتات داعمة، فيما وثّقت لقطات أخرى تحرك عدد منهم نحو أحد المباني ودخول بعضهم إلى داخله.

وبحسب المعلومات المتداولة، نُظم الاحتجاج دعمًا للسجين عمر خالد، الذي تقول الحملة إنه الوحيد حاليًا المضرب عن الطعام ضمن مبادرة "سجناء من أجل فلسطين".