كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها لمواجهة أي عدوان

قال الرئيس الكوبي إنّ "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أنّ تُضطر الإمبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة"، في إشارة إلى تأهّب كوبا لمواجهة تهديدات ترامب بإسقاط النظام في هافانا.

جنود كوبيون يؤدون التحية العسكرية للـ32 جنديا الذين قُتلوا في الهجوم الأميركي على فنزويلا (Getty Image)

أكد الرئيس الكوبي، ميغل دياز-كانيل، جاهزية كوبا لمواجهة أي عدوان أميركي قد تتعرض له، تزامنا مع إجراء الجزيرة تدريبات، لتأكيد جاهزيتها العسكرية، السبت.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذّر من أنّ هافانا على وشك "السقوط"، في كانون الثاني/يناير الجاري، داعيا سلطات الجزيرة، الخاضعة لحصار اقتصادي أميركي، إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، أو مواجهة مصير مشابه لفنزويلا، حيث اختطفت قوات أميركية الرئيس نيكولاس مادورو.

وتعهّد ترامب بقطع إمدادات النفط التي كانت كراكاس توفرها لحليفتها كوبا، بعد الإطاحة بحكم مادورو.

وفي سياق رفع الجاهزية العسكرية، أشرف دياز-كانيل، السبت، على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة، الجنرال ألفارو لوبيز مييرا، وكبار الضباط.

وقال الرئيس الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إنّ "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أنّ تُضطر الإمبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا".

ورأى أنّ "ذلك يرتبط بدرجة كبيرة باستعدادنا لهذا النوع من الخطوات العسكرية"، مؤكدا أنّ التدريبات "لها أهمية بالغة في الظروف الراهنة".

وكانت لجنة الدفاع الوطني التي يقودها دياز-كانيل، اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر لتقييم جاهزيتها للحرب، وفق بيان أورده الإعلام الرسمي.

وهدف الاجتماع إلى "رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز تماسك الهيئات القيادية وطواقمها"، و"تحليل الخطط والتدابير اللازمة وإقرارها؛ للتحول إلى حالة حرب"، في حال نشوب نزاع مع دولة أخرى، من دون الخوض في أي تفاصيل.